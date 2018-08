L’Italia che vince senza velodromo Una situazione grottesca | se i campioni azzurri

Volley - L’Italia batte l’Olanda in amichevole. Zaytsev e Juantorena sugli scudi verso i Mondiali : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-17; 25-16; 27-29; 25-20) nella prima amichevole verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. A Cavalese (Trento), il CT Chicco Blengini ha schierato fin da subito quello che è ritenuto ormai il sestetto tipo, quello che garantisce le maggiori certezze: Simone Giannelli in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Filippo Lanza e Osmany ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche juniores in DIRETTA. L’Italia vuole vincere con la squadra! Battaglia campale contro la Russia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (VENERDI’ 3 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi venerdì 3 agosto spazio alle qualificazioni delle juniores ma oggi si assegnano subito le medaglie visto che l’eliminatoria definirà anche il podio della gara a squadre e quello del concorso generale individuale. L’Italia vuole subito essere ...

Allerta Meteo Estofex : rischio di alluvioni lampo - forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni sulL’Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per alluvioni lampo, forti raffiche convettive di vento e grandine di grandi dimensioni per l’Italia, le Alpi, la Corsica e i Balcani. Stesso livello di Allerta per il Mar Ionio e il Mar Tirreno nordoccidentali per trombe marine. Un flusso zonale si rafforza sulle Isole Britanniche e la Scandinavia. Un’aria marittima leggermente più fresca si ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche juniores in DIRETTA. L’Italia vuole vincere con la squadra! Battaglia campale contro Russia e Francia - Fate per la magia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi venerdì 3 agosto spazio alle qualificazioni delle juniores ma oggi si assegnano subito le medaglie visto che l’eliminatoria definirà anche il podio della gara a squadre e quello del concorso generale individuale. L’Italia vuole subito essere protagonista e cercherà di fare saltare il banco con le fenomenali Fate che cercano la magia: la nostra ...

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante ombre per L’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi la punta delL’Italia. Favorita dal metro - cerca la consacrazione anche da 3 : L’Italia dei Tuffi si presenta agli European Championships 2018 con tante aspettative e con alcune certezze. Una di queste è senza dubbio Elena Bertocchi, campionessa europea e bronzo mondiale in carica dal metro. La milanese è la stella della squadra azzurra e in quel di Glasgow va a caccia della definitiva consacrazione. Bertocchi cerca uno straordinario bis dal suo amato metro. In questa gara non scende dal podio da due edizioni ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche - show a Glasgow. L’Italia vuole la Finale - azzurre in lotta. Che bagarre tra le big : Giornata lunghissima a Glasgow dove oggi incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si incomincia alle ore 11.00 e si finirà attorno alle ore 22.00 con un turno di qualificazione che sarà poi decisivo per il prosieguo dell’intera rassegna continentale. Quattro suddivisioni in programma con il livello tecnico che si alzerà nel corso del giorno per poi esplodere alle ore 20.00 quando scenderà in pedana l’ultimo gruppo, ...

Ginnastica - Europei 2018 : la formazione delL’Italia per le qualifiche. Decisi i terzetti : le azzurre puntano alla Finale : Svelata la formazione con cui l’Italia parteciperà al turno di qualificazione degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Giovedì 2 agosto, alle ore 20.00, la nostra Nazionale scenderà in pedana all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) con l’obiettivo di strappare la qualificazione alla Finale della gara a squadre. A livello individuale ci affidiamo soprattutto al volteggio di Sofia Busato che ha delle ottime chance di accedere ...

Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche da sballo - serata tutti contro tutti. L’Italia ci prova - Russia con Melnikova. Francia e Gran Bretagna alla finestra : Ormai è tutto pronto all’SSE Hydro di Glasgow dove giovedì 2 agosto incominceranno gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Si parte subito forte con le qualifiche delle seniores: la rassegna entra nel vivo, si preannuncia la solita giornata infinita del tutti contro tutti per acciuffare i posti in palio per le Finali (quest’anno soltanto a squadre e di specialità, l’all-around non è previsto). Si incomincia alle ore 11.00 con ...

“Ci mancherà la tua voce”. L’Italia piange Sofia - è morta a 26 anni : Voleva diventare una ballerina ma, a soli 15 anni, si era trovata a fare i conti con una malattia terribile, molto più grande di lei, che l’aveva costretta ad affrontare una durissima battaglia. Una sfida che però non l’aveva mai vista arrendersi, raccontando attraverso i social quello che stava vivendo sulla sua pelle. Purtroppo però alla fine Sofia Zilio non ce l’ha fatta. La ragazza 26enne era alle prese da tempo con ...

Ciclismo - Europei 2018 : i convocati delL’Italia. Elia Viviani la punta - c’è anche Sonny Colbrelli : Davide Cassani, Coordinatore delle squadre nazionali di Ciclismo, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per gli Europei su strada in programma a Glasgow (Scozia) dal 2 al 12 agosto. Trattandosi di un percorso nel complesso molto favorevole a velocisti resistenti (clicca qui per saperne di più), il ct romagnolo ha deciso di puntare tutto sul campione italiano in carica Elia Viviani, desideroso di agguantare quel titolo sfuggitogli ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : L’Italia farà la voce grossa nelle specialità olimpiche? : Tutto pronto per gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria da domani al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi sei giorni spazio alla fossa olimpica, mentre nella seconda parte della rassegna si terranno le gare dello skeet. Andiamo a scoprire tutto sulle specialità olimpiche della categoria senior. TRAP MASCHILE L’Italia schiera un vero e proprio tridente composto dall’eterno Giovanni ...

Golf - che momento d’oro per L’Italia! Le statistiche che sorridono agli azzurri : Tanti azzurri nell’ultimo periodo hanno dato mostra di abilità e talento sui green di tutto il mondo, Francesco Molinari su tutti! Diciotto vittorie azzurre in campo internazionale nell’arco di sei mesi, di cui ben otto negli ultimi quaranta giorni. Dalle tre storiche imprese di Francesco Molinari, passando per i successi dei giovani amateur, fino al recente secondo posto di Renato Paratore, il Golf italiano vola sulle ali ...

“Ma davvero lo ha detto?”. Salvini - la ‘provocazione’ choc del vicepremier. Criticata aspramente ma anche osannata. E L’Italia si divide : Non tende a placarsi lo choc provocato dall’ultima provocazione di Matteo Salvini via social “Tanti nemici, tanto onore!”, ‘cinguetta’ il vicepremier e ministro dell’Interno postando un articolo di stampa che riporta notizia dei vari attacchi subiti nei giorni scorsi, dai settori cattolici a quelli della sinistra. Un tweet che richiama il ‘Molti nemici, molto onore” di Benito Mussolini e ...