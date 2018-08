Lisa Brennan Jobs | “Mio padre Steve” “Il successo lo rese un demone Diceva che non

Lisa Brennan-Jobs : «Mio padre - Steve Jobs» : «Sai chi sono? Sono tuo padre. Sono una delle persone più importanti che tu possa mai conoscere». Quando Lisa Brennan-Jobs incontrò per la prima volto l’uomo che l’aveva messa al mondo aveva tre anni. Lei era solo una bambina che lo guardava con gli occhi spalancati a Menlo Park, in California. Lui era già il guru di Apple, Steve Jobs. Il loro rapporto, complicato come sempre è tra genitori e figli, Lisa Brennan-Jobs lo ha raccontato ...