L' indice italiano delle azioni siderurgiche in territorio positivo | +1 | 11%

Scambi in rialzo per l' indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 39.566,01, in aumento di 438,...

Rosso per l' indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha chiuso la giornata a quota 39.568,82 con una perdita di 2.

Rosso per l'indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 41.025,59 con una ...

Giornata in scivolata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 42.

Andamento moderato per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' indice EURO STOXX che ha chiuso sottotono. Il FTSE ...

Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services,...

Scivola il settore Costruzioni a Milano, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials chiude a quota 32.335,74 ...

Scivola il settore Costruzioni a Milano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Construction & Materials . In Italia, l'indice destagionalizzato della produzione nelle Costruzioni è ...

Senza grandi spunti rialzisti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice EURO STOXX, che mostra un progresso ...

