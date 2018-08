L’hanno trovato senza vita | aveva 32 anni Tutti sotto choc | soprattutto ‘lei’

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Il suicidio del mio amico è più che devastante. Dobbiamo lavorare di più per cambiare la nostra cultura, per dare risalto alla salute mentale e per cancellare lo stigma che dice che non ne possiamo parlare ad alta voce. Se stai soffrendo, chiama un amico o un famigliare oggi. Dobbiamo salvarci a vicenda”. Parole di Lady Gaga, la famosissima cantante che esprime così, su Twitter, tutto il suo dolore per la scomparsa dell’amico. Un ricordo in cui la superstar approfitta anche per fare un appello a coloro che stanno soffrendo: chiedere aiuto. Rick Genest, meglio conosciuto come Zombie Boy, si è tolto lasolo 32. Modello nato a Montreal, non era diventato famoso solo per aver preso parte al video clip di una delle canzoni più famose di Lady Gaga, ‘Born this way’, uscita nel 2011. L’anno precedente era entrato nel mondo del fashion system dopo ...