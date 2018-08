L’Europa che soffoca conta le vittime del clima impazzito : Il cuore caldo di questo anticiclone africano che avvolge L’Europa occidentale è sulla penisola Iberica. Su Portogallo e Spagna la «ola de calor» fa prevedere tra oggi e domani temperature massime di oltre 40 gradi, già ieri a Santarém, poco a nord di Lisbona, si sono toccati 45 gradi ed è possibile che entro domenica si superino i record del 2003 ...

Risultati Europa League - il Siviglia vince anche al ritorno : goleade di Besiktas e Copenhagen : Risultati Europa League – Si è giocato un turno molto importante valido per l’Europa League, non solo l”Atalanta in campo ma anche altre importanti partite. Ben otto reti per la squadra di Gasperini contro il Sarajevo, al Lipsia basta il pareggio in trasferta per staccare il pass. Vittoria ma eliminazione per lo Sparta Praga, goleade da parte di Besiktas e Copenhagen. Basta il pareggio ai Rangers, tutto facile per il ...

Borsa : Europa avanti in calo anche dopo Boe - pesano dazi. Spread vola : Lo Spread Btp-bund vola a 250 punti base sui livelli di metà giugno, il rendimento del Btp decennale torna al 3%. Pesa un clima sui mercati di avversione al rischio e c'è attesa per le decisioni dell'...

Sassuolo - che festa in città. E Boateng suona la carica : "Noi da Europa" : "Volevo da tempo lavorare con quest'allenatore, volevo tornare in Italia e ricominciare da un progetto ambizioso". Le parole sono importanti, e lo sa bene Kevin Prince Boateng, presentato ieri sera ...

Sassuolo - che festa in città. E Boateng carica : "Noi da Europa" : "Volevo da tempo lavorare con quest'allenatore, volevo tornare in Italia e ricominciare da un progetto ambizioso". Le parole sono importanti, e lo sa bene Kevin Prince Boateng, presentato ieri sera ...

Stati Uniti d’Europa - criticare l’Unione che c’è per rilanciare la Federazione che manca : Con questo numero, Critica liberale rilancia il suo supplemento Gli Stati Uniti d’Europa, gloriosa testata federalista esistita a cavallo dell’800 e del ‘900, fino alla catastrofe bellica del ’39. Il momento è drammatico e difendere la prospettiva dell’integrazione pare tempo perso. Ma i liberali restano convinti che non vi siano alternative alla creazione di un vero soggetto democratico continentale, pena la definitiva scomparsa economica, ...

Super caldo nel Nord Europa - ancora 32°C in Scandinavia… e in Finlandia anche le renne fanno il bagno : ancora caldo estremo sull’Europa settentrionale oggi, 31 luglio. Le temperature hanno raggiunto nuovamente i 30°C e in alcune occasioni sono salite anche oltre: massime di 32°C a 70° di latitudine Nord ieri! L’Europa settentrionale sta vivendo un prolungato periodo di tempo caldo e asciutto: le temperature hanno raggiunto i 33°C nei fiordi della Norvegia durante l’ultimo weekend. E le previsioni suggeriscono che il caldo continuerà ancora per ...

Sarajevo-Atalanta - Ritorno Europa League 2019 : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Dopo il beffardo 2-2 della gara d’andata, l’Atalanta è chiamata alla vittoria o al pareggio segnando almeno tre reti in casa del Sarajevo nella sfida di Ritorno del secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League di calcio. In Bosnia arriva il primo bivio stagionale per la squadra orobica. La gara sarà arbitrata dall’inglese Stuart Attwell e si giocherà allo Stadion Asim Ferhatovic Hase: giovedì 2 agosto il fischio ...

Previsioni Meteo - incredibile ondata di caldo in arrivo su gran parte d’Europa - temperature pazzesche in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/15 ...

Borsa : Europa debole - a Milano in evidenza Mediaset - +2 - 7% - - giu' le banche : Nei prossimi giorni, inoltre, la Banca centrale del Giappone, la Federal Reserve e la Banca centrale inglese daranno le indicazioni di politica monetaria. Milano cede lo 0,3%, Parigi lo 0,29% e ...

Europa debole. Banche centrali protagoniste : Teleborsa, - Le principali borse europee avviano la settimana all'insegna della debolezza, dove protagoniste sono le Banche centrali. Digerito l'esito senza sorprese del consiglio BCE, della scorsa ...

Europa debole. Banche centrali protagoniste : Le principali borse europee avviano la settimana all'insegna della debolezza, dove protagoniste sono le Banche centrali. Digerito l' esito senza sorprese del consiglio BCE , della scorsa ottava, gli ...

BCE - LA FABBRICA DEL DEBITO CHE STA ROVINANDO L'Europa! - : Ha la struttura di una società per azione e gode di autonomia assoluta dalla politica pur condizionando pesantemente la politica. Questa «FABBRICA del DEBITO» si è arricchita grazie a due nuovi ...

Bologna - che botta di Donadoni : “non vivo di sfortune altrui - ma l’Europa non è alla portata” : L’ex allenatore del Bologna ha parlato del futuro del club rossoblu, esprimendo il proprio punto di vista In attesa di una nuova sfida, Roberto Donadoni vive con distacco questi ultimi giorni che precedono l’inizio della nuova stagione. Il Bologna è stato affidato a Filippo Inzaghi, così l’ex ct attende una chiamata per rimettersi in corsa. LaPresse/Massimo Paolone Intanto, ha fatto il punto su quelli che potrebbero ...