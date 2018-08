L’Europa che soffoca conta le vittime del clima impazzito 

Bologna - che botta di Donadoni : “non vivo di sfortune altrui - ma L’Europa non è alla portata” : L’ex allenatore del Bologna ha parlato del futuro del club rossoblu, esprimendo il proprio punto di vista In attesa di una nuova sfida, Roberto Donadoni vive con distacco questi ultimi giorni che precedono l’inizio della nuova stagione. Il Bologna è stato affidato a Filippo Inzaghi, così l’ex ct attende una chiamata per rimettersi in corsa. LaPresse/Massimo Paolone Intanto, ha fatto il punto su quelli che potrebbero ...

La Grecia chiede aiuto alL’Europa per domare i roghi che sfiorano Atene : Roma. Dalla Grecia arrivano notizie e immagini disastrose. I pompieri di Atene hanno detto che almeno 74 persone sono morte nei roghi tra i boschi e i resort turistici attorno alla capitale, nella regione dell’Attica, ma è molto probabile che si tratti di un numero provvisorio che aumenterà. Il cald

“In autunno lo faremo - checché ne dica L’Europa”. La promessa di Salvini : “Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Lo dice Matteo Salvini, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Noi – spiega Salvini – metteremo al centro la crescita e ...

Android - perché Google rischia una multa record dalL’Europa : La commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager dovrebbe infliggere al sistema operativo mobile di Big G una sanzione anche più salta dei 2,4 miliardi comminati l’anno scorso. Che cosa contestano l’autorità e cosa cambierebbe per noi...

Prezzi poco chiari e condizioni opache : stretta delL’Europa su Airbnb : Prezzi e condizioni del servizio più trasparenti. Lo chiedono ad Airbnb, il colosso dell’ospitalità in casa, la Commissione europea e le autorità di difesa dei consumatori. Per Bruxelles, il modo in cui Airbnb presenta i Prezzi e le clausole del servizio non sono conformi alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, alla direttiva sulle clausole contrattuali abusive, e al regolamento sulla competenza giurisdizionale in materia civile ...

La Commissione Europea ha abbassato le stime di crescita per L’Europa - l’Italia continua a essere il paese che cresce meno : La Commissione Europea ha abbassato le sue stime di crescita per l’Europa rispetto alle sue precedenti stime di primavera, pubblicate lo scorso maggio. Secondo la Commissione, i 28 paesi dell’Unione Europea cresceranno del 2,3 per cento nel 2018 e del The post La Commissione Europea ha abbassato le stime di crescita per l’Europa, l’Italia continua a essere il paese che cresce meno appeared first on Il Post.

Migranti - tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono - dove si fermano - quali sono le rotte per L’Europa : la video-scheda : Quanti sono, dove si fermano, quali sono le rotte per l’Europa. Una video-scheda per capire meglio le dimensioni del fenomeno delle migrazioni dal continente africano verso l’Europa in cui si evidenzia il drastico calo degli arrivi in Italia ma anche il basso impatto, in termini relativi, di Migranti presenti nel nostro Paese rispetto ad altri stati europei. L'articolo Migranti, tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono, dove si ...

Allarme banche : «Italia scelga L’Europa o rischia di fare la fine dell’Argentina» : La relazione del numero uno dell’associazione delle banche italiane: «Maggior impegno nelle responsabilità comuni»

L’Europa dello sportpertutti unita nel Festival del Sole a Riccione : ginnastiche libere e coreografie con 5.700 giovani : Domani con l’Uisp e “Active Voice” si parla di politiche pubbliche in Italia ed Europa a sostegno di sport, salute, mobilità sostenibile Lo sportpertutti è socialità e amicizia, salute e tanto divertimento: non ci credete? Provate a conoscere da vicino il Festival del Sole, iniziato ieri e in programma a Riccione fino al 7 luglio. E’ la più grande festa di ginnastiche libere nel nostro Paese, punto di ritrovo per 5.700 giovani da tutta ...

Jr. Nba World Championship : i roster che rappresenteranno L’Europa : La Nba annuncia i roster delle ragazze e dei ragazzi che rappresenteranno l’Europa al primo Jr. Nba World Championship. Venti giocatori provenienti da 12 paesi Europei si misureranno in un torneo mondiale di basket giovanile La National Basketball Association (NBA) ha annunciato i roster definitivi delle squadre maschili e femminili che, dal 7 al 12 agosto 2018, rappresenteranno l’Europa al Jr. NBA World Championship, il primo torneo ...

Chi è il regista dello stallo sull’immigrazione che tiene sotto assedio L’Europa : Milano. A volte capita, nell’Europa che cerca un’identità comune affidandosi a valori condivisi, che le esigenze dei piccoli e dei pochi finiscano per tenere in apnea l’intero continente – l’intero progetto dell’Unione europea. Accadde per esempio nel 2016, quando il governo della Vallonia, in Belgi

Migranti e futuro delL’Europa : la crisi di fiducia nel «sistema Schengen» : Ritorno a Schengen, nella sua essenza iniziale o addio a Schengen? È l’interrogativo che vede da un lato Commissione europea e Consiglio convinti dell’importanza del sistema Schengen...

Il miliardario ucraino che frega L’Europa coi polli : Yuriy Kosyuk, con un trucchetto perfettamente legale, sta aggirando un accordo tra Ucraina e UE per esportare molta più carne di quella che potrebbe The post Il miliardario ucraino che frega l’Europa coi polli appeared first on Il Post.

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se L’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...