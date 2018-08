L'esordio da record per i parlamentari di Lega e M5s : tutti i presenti in aula : Maggioranza promossa per le presenze in Parlamento. I gruppi di Lega e M5s alla Camera risultano essere, infatti, i più presenti nelle votazioni in aula. È quanto risulta dai dati forniti dalla stessa Camera e relativi appunto alle presenze complessive da inizio legislatura - esattamente il 23 marzo - ad oggi. I numeri della Lega Nel dettaglio, è il gruppo della Lega ad aggiudicarsi il primato positivo delle presenze con ...