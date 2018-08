Leonardo Foa | Salvini in difesa “Meglio figlio Marcello in staff | che figlio

Leonardo Foa non imbarazza Matteo Salvini : Polemica sul fatto che Leonardo Foa, figlio di Marcello, faccia parte dello staff comunicazione del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini . Il Pd infatti va alla'attacco di Salvini accusandolo di nepotismo. Il ministro dal canto suo, a chi gli chiede se provi imbarazzo per la questione, risponde: "Assolutamente no".Il figlio 24enne del giornalista italo-svizzero, candidato dal governo alla presidenza della Rai, come scritto da lui ...

"Il nostro Capitano" : Leonardo Foa - figlio di Marcello - al lavoro per lo staff di Matteo Salvini : Foto con citazioni di Salvini, aggiornamenti sulle sue ospitate tv, dettagli per donare il 2 per mille alla Lega: sono solo alcuni dei compiti svolti da Foa junior per lo staff di Matteo Salvini e le cui tracce sono rintracciabili sui diversi social network Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda "