Legge Mancino | scontro nel governo Fontana ' Abroghiamola' Salvini ' Sono d accordo' Ma

Meloni plaude a Fontana : "Fratelli d'Italia favorevole ad abrogare la Legge Mancino" : Anche Fratelli d'Italia dice sì all' abrogazione della legge Mancino . La proposta avanzata dal ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana raccoglie così anche il beneplacito di Giorgia Meloni , ...

Fontana : aboliamo la Legge Mancino. Salvini : 'Non è una priorità' : Roma, 3 ago., askanews, - 'I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi, alcuni giornalisti e commentatori ...

Fontana : aboliamo Legge Mancino Sul razzismo è arma ideologica. Di Maio : «La legge rimane lì dov'è» : Il ministro dela Famiglia Lorenzo Fontana ripropone una storica battaglia della Lega per cui il partito di Matteo Salvini aveva lanciato anche una raccolta firme: l'abolizione della legge Mancino . «I ...

Fascismo Fontana contro la Legge Mancino - ma Di Maio frena : Luigi Di Maio frena il ministro Fontana sull'abrogazione della legge Mancino: 'Per me deve - dice il capo politico di M5S - la norma deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire ...

Che cos’è la Legge Mancino che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità (Fabrizio Corradetti/LaPresse) A 25 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Mancino torna sulla breccia dei media, questa volta perché il ministro per le Politiche per la famiglia Lorenzo Fontana ha proposto di cancellarla, giacché ritenuta “liberticida”. La legge Mancino (qui il testo completo), emanata con decreto e convertita in legge nel giugno 1993, agisce contro ogni forma di ...

Fontana : aboliamo Legge Mancino Sul razzismo è arma ideologica. Di Maio : «La Legge rimane lì dov’è» : Il ministro leghista ripropone una storica battaglia del Carroccio: «Va cancellata la legge che consente di contestare l’aggravante della discriminazione razziale»

Lega - Fontana 'Abroghiamo la Legge Mancino - sponda per razzismo anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio : Parole che scatenano polemiche e proteste nel mondo politico, e non solo. Ma che trovano una sponda nel ministro dell'Interno. 'Sono d'accordo. Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee,...

Governo - lite sulla Legge Mancino La Lega : va abolita. No di Di Maio : E' scontro nel Governo sulla Legge Mancino. Il ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ne chiede l'abolizione, appoggiato da Matteo Salvini. Ma arriva lo stop del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Non si tocca. Non è nel contratto di Governo" Segui su affaritaliani.it

Fontana : «Aboliamo la Legge Mancino sul razzismo» - Cos’è Ma Di Maio : «Rimanga dov’è» : Il ministro leghista ripropone una storica battaglia del Carroccio: «Va cancellata la legge che consente di contestare l’aggravante della discriminazione razziale»

RAZZISMO - MINISTRO FONTANA : “ARMA IDEOLOGICA - ABROGARE Legge MANCINO”/ Salvini - "Sono d'accordo" : RAZZISMO, MINISTRO FONTANA “abroghiamo la LEGGE Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Di Maio : "La Legge Mancino resta dov'è" : 15.21 "La legge Mancino per me deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire alla velocità della luce".Lo scrive il vicepremier e capo politico M5S Di Maio su Fb.

Fascismo - il ministro Fontana : «Abroghiamo la Legge Mancino» : «Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antiFascismo il loro razzismo anti-italiano»....

Salvini : "Legge Mancino? Sto con Fontana" : "Io d'accordo con Fontana ? Certo". Matteo Salvini commenta così all'Adnkronos la proposta del ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana, che stamane in un post su Facebook ha ...

Salvini : da tempo contro Legge Mancino : 14.53 "Io d'accordo con Fontana? Certo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Già in passato la Lega aveva proposto di abolire la Legge Mancino.Sono d'accordo con la proposta di Fontana: alle idee si contrappongono altre idee, non le manette", ha spiegato.