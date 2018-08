Legge Mancino | intervista a Fiano | “Lorenzo Fontana deve dimettersi | il razzismo è un

Fontana : «Aboliremo la Legge Mancino» : Il ministro della Famiglia in un post su Facebook: «una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano». Salvini: «Non è una priorità del governo»

Il sottosegretario M5S Spadafora : "Abolire Legge Mancino? No - va estesa anche all'omofobia" : legge Mancino sì, legge Mancino no. La proposta odierna avanzata dal ministro della Famiglia, in quota Lega , Lorenzo Fontana , di abrogare la legge, del 25 giugno 1993, antirazzista e antifascista , ...

Razzismo - Legge Mancino : Fontana vuole abolirla. No da Di Maio. Conte : «Non è nel contratto» : «Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano». Lo...

Vincenzo Spadafora : "La Legge Mancino va estesa anche all'omofobia" : Il sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, interviene sul dibattito sull'abolizione della legge Mancino, partito da alcune dichiarazioni del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. Lo fa con un post su Facebook: "L'abolizione della legge Mancino non è prevista dal contratto e poiché c'è parte della maggioranza che sarebbe non solo contraria all'abolizione ma ambirebbe a renderla ancora più ...

