Legge Mancino | cos' è | cosa tutela e perché alcuni chiedono di abolirla

Legge Mancino - ecco cosa prevedono le norme approvate nel 1993 : La Legge 205 del 1993, conosciuta come Legge Mancino - finita nel mirino del ministro della Famiglia , Lorenzo Fontana - punisce chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'...

Fascismo - Fontana : "Abroghiamo la Legge Mancino" : Dopo aver negato a più riprese l'esistenza di un'emergenza razzismo in Italia - oggi sono state denunciate due diverse aggressioni - il governo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a fare un altro passo verso la negazione del nostro passato non troppo remoto. O meglio, è un'idea del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, che sconfina quelle che sono le sue competenze e sostiene la necessità di abrogare la legge ...

Legge Mancino - cosa prevede la norma che il ministro Fontana vuole abrogare : le sanzioni per i crimini d’odio : È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la Legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda ...

Fontana e la Lega all’attacco : “Aboliamo la Legge Mancino” (che punisce l’odio razziale) : Il ministro Fontana rilancia un vecchio pallino della Lega: "Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". Lo stesso Salvini a Pontida nel 2017 aveva promesso: "Con noi al governo via legge Mancino".Continua a leggere

