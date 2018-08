Legge Mancino | cosa prevede la norma che il ministro Fontana vuole abrogare | le sanzioni

Fontana : c'è razzismo anti-italiano - aboliamo la Legge Mancino : Roma, 3 ago., askanews, - 'I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi, alcuni giornalisti e commentatori ...

Fontana : "Via Legge Mancino Razzismo è arma ideologica" : "Abroghiamo la legge Mancino". Dopo mesi di polemiche sul presunto "allarme Razzismo" dovuto - secondo la sinistra - dalla politica anti migrazione del nuovo governo e in particolare di Matteo Salvini, il ministro Lorenzo Fontana punta il dito contro "globalisti e suoi schiavi" che usano la xenofobia come "arma ideologica" per accusare gli italiani."I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il Razzismo sia diventato l"arma ...

