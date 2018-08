Legambiente | Rifiuti a Roma | cumuli in strada e discariche anche in agosto

Milano : Legambiente - in Lombardia più grandi traffici illeciti di rifiuti : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Plaudiamo all'ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine. In Lombardia l’attenzione deve continuare a rimanere altissima. L’operazione di questa mattina è intervenuta per sradicare e portare alla luce una delle più vaste e articolate attività criminose in materi

Legambiente : "Preoccupati e allarmati per questa strana epidemia di roghi che divampano in impianti di trattamento di rifiuti" - : "Purtroppo assistiamo all'ennesimo potenziale disastro ambientale scaturito da incendi in impianti che dovrebbero consentire percorsi virtuosi e di economia circolare. Qualcosa non torna, da tempo guardiamo con crescente preoccupazione questa strana epidemia di roghi che divampano in impianti di trattamento di rifiuti, da un capo all'altro del ...

Rifiuti : Legambiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : Legambiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza (2) : (AdnKronos) - Per Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, sarebbe meglio "una legge in meno ed un impianto in più. Fare una legge di 30 articoli fa perdere solo tempo e la Sicilia non ne ha - sottolinea - Propendiamo per un percorso più snello, con poche modifiche e integrazioni alla le

Legambiente - per 37% cittadini importante gestione rifiuti : Così un sondaggio di Lorien consulting per Legambiente e Conou , Consorzio nazionale per la raccolta e gestione degli oli usati, in occasione dell'EcoForum sull'economia circolare, che apre i ...