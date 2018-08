Lega-Forza Italia | chi sta bussando alla porta di Matteo Salvini

SALVINI - OPA OSTILE Lega SU FORZA ITALIA?/ Centrodestra - cosa ha detto a Berlusconi : "Silvio - ho sbagliato.." : SALVINI, opa OSTILE LEGA su FORZA ITALIA? Il clamoroso retroscena: il leader del Carroccio avrebbe tentato di lusingare Berlusconi per convincerlo a votare Marcello Foa presidente Rai ma...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:26:00 GMT)

SALVINI VS BERLUSCONI : “PRONTO A PRENDERMI FORZA ITALIA”/ Caos Centrodestra : Letta & Tajani - il “no” alla Lega : SALVINI accusa BERLUSCONI, "pronto a PRENDERMI FORZA Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce", ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:25:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Referendum Euro : 25% di Forza Italia vorrebbe l’Italexit - quasi come Lega e M5s : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:03:00 GMT)

Foa - Salvini : “Se Forza Italia sceglie il Pd chi è di centrodestra venga nella Lega” Berlusconi : “Dobbiamo andare d’accordo” : La valanga provocata nel centrodestra dall’affaire Foa non conosce freno. “A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta – premette Matteo Salvini nell’intervista concessa a Quotidiano Nazionale – ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze“. L’ordine impartito da Silvio Berlusconi ai suoi di non votare il presidente indicato dal governo Lega-M5s in Vigilanza Rai brucia al ministro ...

Sondaggi politici : Lega sopra il 30% - Forza Italia sempre più giù : Matteo Salvini continua ad accumulare consenso e la sua Lega è al 30,3%, primo partito davanti al Movimento 5 Stelle. Insieme, le due forze che sostengono la maggioranza di Giuseppe Conte supererebbero il 60% dei consensi. sempre più giù Forza Italia, mentre il Partito Democratico sembra inesorabilmente impantanato intorno al 18%.Continua a leggere

Salvini : "Se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che gli eletti facciano politica con la Lega" : Continua il botta e risposta a distanza tra Forza Italia e Lega. Ma se Berlusconi, intervistato da Huffpost, aveva provato a smorzare i toni, a gettare nuova benzina sul fuoco del centrodestra ci pensa direttamente Matteo Salvini, in un'intervista al Quotidiano Nazionale: "A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze - spiega il leader del Carroccio - "La fine del centrodestra ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Perché sarà difficile risanare lo strappo tra Lega e Forza Italia sulla nomina di Foa : 'Se la Forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo - aveva detto DI Maio, con riferimento alla Lega - mi dice che il leader di un'altra Forza politica è d'accordo su quel nome ...

Perché sarà difficile risanare lo strappo tra Lega e Forza Italia sulla nomina di Foa : Lega e Forza Italia si dividono sulla Rai. Lo strappo si è consumato di prima mattina in commissione di Vigilanza Rai, dove la mancata partecipazione al voto di FI ha fatto saltare la nomina di Marcello Foa alla presidenza di viale Mazzini, e non si è ricucito nel pomeriggio, con FI che pretende l'indicazione di un nuovo nome dagli alleati di centrodestra. Mentre la Lega sostiene che il consiglio di amministrazione della ...

NOMINE RAI - Lega : “AVANI CON FOA - CDA RAI OPERATIVO”/ Ultime notizie : Berlusconi - “no a forzature” : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:24:00 GMT)

Forza Italia - il no a Foa e l'Opa ostile della Lega - : Ci vorrà un po' per dare un nuovo presidente a viale Mazzini. Intanto il Centrodestra non c'è più. E i Cinquestelle festeggiano

Lega-Forza Italia - scontro totale : "La Lega prende atto che Forza Italia ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento, per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora. Dispiaciuti, continuiamo sulla via del ...

Decreto dignità - bocciata reintroduzione Articolo 18/ Tensione tra Lega e Forza Italia - Pd all'attacco : Decreto dignità, bocciata reintroduzione Articolo 18: clima di altissima Tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza. ripartite le votazioni agli emendamenti del Decreto firmato dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. E continua lo scontro politico alla Camera, nel mirino la disciplina che regola e riorganizza i contratti a termine. Questa mattina, mercoledì 1 agosto 2018, ...

Forza Italia all’attacco : la Lega di Salvini viola la volontà popolare : Il centrodestra si è definitivamente spaccato. Tra Lega e Forza Italia è arrivata la rottura definitiva oggi con la bocciatura