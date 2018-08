Lega e M5s allo zenit | insieme sono al 58 | 9% Ma in autunno qualcosa potrebbe cambiare

Vaccini - passa emendamento Lega-M5s che rinvia obbligo per iscrizione a scuola. Ricciardi (Iss) : “Irresponsabile” : Ha ottenuto il via libera in commissione al Senato l’emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. Per i senatori del Movimento 5 Stelle Paola Taverna e Pierpaolo Sileri “si tratta di una deroga messa a punto in attesa della presentazione del ddl sui Vaccini che depositeremo a breve” e punta a “permettere ...

Dalla scuola ai giochi - ecco il decreto lavoro : scambio M5S-Lega : ROMA Battezzato decreto dignità dal super-ministro Luigi Di Maio, il provvedimento votato ieri sera Dalla Camera con 321 sì e 190 no contiene significative novità rispetto...

Dalla scuola ai giochi - ecco il decreto lavoro : scambio M5S-Lega : ROMA Battezzato decreto dignità dal super-ministro Luigi Di Maio, il provvedimento votato ieri sera Dalla Camera con 321 sì e 190 no contiene significative novità rispetto al testo originario. Durante ...

L'esordio da record per i parlamentari di Lega e M5s : tutti i presenti in aula : Maggioranza promossa per le presenze in Parlamento. I gruppi di Lega e M5s alla Camera risultano essere, infatti, i più presenti nelle votazioni in aula. È quanto risulta dai dati forniti dalla stessa ...

L'esordio da record per i parlamentari di Lega e M5s : tutti i presenti in aula : Maggioranza promossa per le presenze in Parlamento. I gruppi di Lega e M5s alla Camera risultano essere, infatti, i più presenti nelle votazioni in aula. È quanto risulta dai dati forniti dalla stessa Camera e relativi appunto alle presenze complessive da inizio legislatura - esattamente il 23 marzo - ad oggi. I numeri della Lega Nel dettaglio, è il gruppo della Lega ad aggiudicarsi il primato positivo delle presenze con ...

M5S e Lega mettono Tria spalle al muro : impegni elettorali nella legge di stabilità : Il primo vertice per definire le linee di politica economica. A settembre la sentenza delle agenzie di rating

Vaccini : M5s-Lega - per scuole infanzia l'obbligo slitta al 2019 : Obbligo vaccinale nella scuola dell'infanzia, per i bimbi da zero a sei, spostato di un anno al 2019-2020. E' la proposta presentata nel dl Milleproroghe dalla maggioranza giallo verde con due emendamenti identici a firma M5s-Lega all'articolo 6 del testo. L'intento, viene spiegato, è garantire, in attesa del piano vaccinale nazionale, il diritto di accesso a scuola il prossimo settembre ai bambini i cui genitori ...

Vaccini - M5s e Lega presentano due emendamenti per rimandare l’obbligo per i bambini fino a 6 anni al 2019-2020 : M5S e Lega hanno presentato due emendamenti identici all’articolo 6 del Decreto milleproroghe, oggi all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, che puntano a procrastinare all’anno scolastico 2019- 2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia, dei bambini le cui famiglie non presentino la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Una sorta di diga ...

Qualcosa non torna nella storia dei tweet russi a favore di Lega e M5S : Il presidente russo Vladimir Putin – Foto LaPresse – Fabio Ferrari E se la storia dei 1.500 tweet contenenti fake news diffusi dai russi per sostenere Lega e Movimento 5 stelle alle ultime elezioni fosse essa stessa una fake news? Fino a qui appare una provocazione ma, una volta analizzati i dati, sono tanti gli elementi che non tornano. Intanto, un riepilogo: lo scorso 31 luglio su FiveThirtyEight, testata giornalistica data driven ...

SONDAGGI POLITICI/ Referendum Euro : 25% di Forza Italia vorrebbe l’Italexit - quasi come Lega e M5s : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:03:00 GMT)

Deputati Pd : "Fabbrica di troll russa ha favorito Lega e M5S? Subito commissione d'inchiesta" : "L'esistenza di una fabbrica di troll e fake news in Russia, che ha lavorato per diffondere notizie false contro i Governi del Pd per favorire Lega e M5s, è gravissima. Quanto riportano i quotidiani italiani, sulla base dell'inchiesta del sito americano FiveThirthyEight, è l'ennesima conferma dei sospetti che erano già stati avanzati nei mesi scorsi, anche alla luce delle dichiarazioni dell'ex vicepresidente americano ...

Sondaggi Politici/ “Taglio delle tasse” e Flat Tax : il 67% crede al Governo Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e Flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:43:00 GMT)

In Russia “fabbrica” di fake news per favorire M5s e Lega/ Ultime notizie : Russiagate - anche file in italiano : Scoperti migliaia di account falsi che risalgono a una agenzia russa che avrebbero diffuso fake news per influenzare il voto a favore di Lega e M5S ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:08:00 GMT)

La fabbrica di troll russa per influenzare l’opinione pubblica italiana : 1500 tweet a favore di Lega e M5s : 1500 tweet a favore della Lega e del M5s a firma russa. È quanto scoperto dal sito di statistica americano Five Thirthy Eight creando un database che ha studiato quasi tre milioni di cinguettii provenienti dagli account associati all’agenzia russa Internet Research Agency. In sostanza, una “fabbrica di troll” targata mosca per influenzare l’opinione pubblica occidentale, nel caso specifico quella italiana, a favore del ...