Le verità nascoste | il finale della fiction spagnola | anticipazioni

LE verità nascoste ultima puntata : anticipazioni di stasera - 3 agosto : stasera (venerdì 3 agosto) scontro tra fiction straniere sulle ammiraglie Rai e Mediaset. Su Rai 1 gran finale della prima stagione di Velvet Collection (ne parliamo QUI), mentre su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata de Le VERITÀ NASCOSTE, un’appassionante serie che ha tenuto il pubblico incollato alla poltrona per diverse settimane. Vediamo dunque cosa accadrà nell’appuntamento conclusivo di questa interessante produzione ...

LE verità nascoste 2 CI SARÀ?/ Anticipazioni seconda stagione : lo share non brilla - nuovo capitolo a rischio : La storia di Paula è venuta a galla e le rivelazioni di Fernando potrebbero chiudere il cerchio facendo sfumare il sogno dei fan di avere un'altra stagione, Le VERITÀ NASCOSTE 2 ci SARÀ?(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:38:00 GMT)

Le verità nascoste 2 ci sarà? Il finale della prima stagione potrebbe far calare il sipario su Paula e la sua storia : Le Verità Nascoste 2 ci sarà oppure no? Canale 5 si prepara a mandare in onda il finale della prima stagione e i telespettatori che in queste settimane hanno cercato la Verità su Paula e la sua morte non possono far altro che chiedersi se davvero ci saranno nuove puntate oppure no. La risposta potrebbe arrivare in autunno quando anche in Patria, in Spagna, la serie andrà in onda nella sua completezza e saranno gli ascolti a sconvolgere le ...

'Le verità nascoste' o 'Art investigation'? La tv del 3 agosto : Rai5 alle 21.15 proporrà un nuovo appuntamento con "Art investigation" , serie che indaga sui misteri del mondo dell'Arte. Su RaiDue alle 21.25 l'appuntamento è con il telefilm "Elementary", con ...

Le verità nascoste decima puntata : trama e anticipazioni 3 agosto 2018 : LE Verità Nascoste decima puntata. Venerdì 3 agosto 2018 torna su Canale 5 la nuova fiction spagnola intitolata in originale La Verdad. Scopri trama e anticipazioni sul decimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE PRIMA DI CONTINUARE LA LETTURA: Rimani aggiornato sulla fiction Le Verità Nascoste! Segui la nostra Fanpage di Facebook completamente dedicata alla serie vai alla pagina Le Verità Nascoste decima puntata: trama ...

Venerdì 3 agosto 2018 : stasera in Tv Le verità nascoste - Chicago Med - L'inferno di cristallo e Italia's Got Talent - Best Of - : L'inferno di cristallo, La 7,: Inaugurano il grattacielo più alto del mondo. Ma un incendio si sviluppa all'ottantesimo piano e presto accende come un fiammifero il gigante di vetro e acciaio. ...

Programmi TV di stasera - venerdì 3 agosto 2018. Ultimi appuntamenti per Velvet Collection e Le verità nascoste : Megan Montaner in Velvet Collection Rai1, ore 21.25: Velvet Collection - 1^Tv - Ultima Puntata Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Il vestito nuovo dell’imperatrice: Dopo l’incidente con il costume di Carmela, Raul ne confeziona uno nuovo per rimediare alla figuraccia e insieme a Manolito e Jonas parte alla volta di Parigi. Pedro scrive un’ultima ...

Anticipazioni Le verità nascoste decima e ultima puntata : la vera Paula uccisa da Fernando : Cresce l'attesa da parte dei fan della fiction Le verità nascoste per il gran finale di questa stagione. Venerdì 3 agosto andrà in onda in prima visione assoluta la decima e ultima puntata della fiction, durante la quale vedremo che molti dei conti in sospeso verranno finalmente risolti e ovviamente non mancheranno i nuovi colpi di scena che renderanno tutto più intrigante fino alla fine. Fernando, per esempio, annuncerà di essere il nuovo ...

Ascolti TV | Venerdì 27 luglio 2018. Velvet 10.8% - Le verità nascoste 9.9%. Attacco al Potere su Rai4 al 4.1% : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.620.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste la partita ha raccolto davanti al video 1.497.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 831.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 760.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 653.000 spettatori pari ad uno ...

Le verità nascoste : anticipazioni ultima puntata di venerdì 3 agosto 2018 : Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste Decima e ultima puntata (3 agosto 2018) Al funerale di Enrique, l’intera famiglia riappare ...