Le Verità Nascoste decima puntata | trama e anticipazioni 3 agosto 2018

Venerdì 3 agosto 2018 : stasera in Tv Le Verità Nascoste - Chicago Med - L'inferno di cristallo e Italia's Got Talent - Best Of - : L'inferno di cristallo, La 7,: Inaugurano il grattacielo più alto del mondo. Ma un incendio si sviluppa all'ottantesimo piano e presto accende come un fiammifero il gigante di vetro e acciaio. ...

LE VERITA' NASCOSTE/ Anticipazioni 3 agosto 2018 : Fernando confessa la Verità (finale di stagione) : Le verità NASCOSTE, Anticipazioni ultima puntta 3 agosto 2018: Fernando rivela che cosa è accaduto alla vera Paula, in seguito all'arresto. Finale di stagione(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:01:00 GMT)

Programmi TV di stasera - venerdì 3 agosto 2018. Ultimi appuntamenti per Velvet Collection e Le Verità nascoste : Megan Montaner in Velvet Collection Rai1, ore 21.25: Velvet Collection - 1^Tv - Ultima Puntata Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Il vestito nuovo dell’imperatrice: Dopo l’incidente con il costume di Carmela, Raul ne confeziona uno nuovo per rimediare alla figuraccia e insieme a Manolito e Jonas parte alla volta di Parigi. Pedro scrive un’ultima ...

Anticipazioni Le Verità Nascoste decima e ultima puntata : la vera Paula uccisa da Fernando : Cresce l'attesa da parte dei fan della fiction Le verità nascoste per il gran finale di questa stagione. Venerdì 3 agosto andrà in onda in prima visione assoluta la decima e ultima puntata della fiction, durante la quale vedremo che molti dei conti in sospeso verranno finalmente risolti e ovviamente non mancheranno i nuovi colpi di scena che renderanno tutto più intrigante fino alla fine. Fernando, per esempio, annuncerà di essere il nuovo ...

Ascolti TV | Venerdì 27 luglio 2018. Velvet 10.8% - Le Verità Nascoste 9.9%. Attacco al Potere su Rai4 al 4.1% : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.620.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste la partita ha raccolto davanti al video 1.497.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 831.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 760.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 653.000 spettatori pari ad uno ...

Le Verità Nascoste : anticipazioni ultima puntata di venerdì 3 agosto 2018 : Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste Decima e ultima puntata (3 agosto 2018) Al funerale di Enrique, l’intera famiglia riappare ...

Ascolti tv ieri - Velvet Collection vs Le Verità Nascoste | Dati Auditel 27 luglio 2018 : Gli Ascolti tv di ieri, 27 luglio 2018, hanno decretato il vincitore della prima serata di questo venerdì di fine luglio. Fino ad ora nella sfida fra Velvet Collection e Le verità nascoste ha sempre vinto la serie tv in onda su Rai 1. L’ammiraglia Mediaset è riuscita ad invertire i ruoli? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito La Grande Storia su Rai 3 o Chicago Med su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Ascolti ...

LE Verità NASCOSTE/ Anticipazioni puntate 3 agosto e 27 luglio 2018 : grande attesa per il finale di stagione : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni puntate 3 agosto e 27 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. grande attesa per il finale di stagione con la morte a sorpresa di Enrique.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Le Verità nascoste/ Anticipazioni del 27 luglio 2018 : Marcos finisce sotto accusa : Le verità nascoste, Anticipazioni del 27 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov sfrutta la sua pedina e sequestra Paula. Marcos riuscirà a salvarla?(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Le Verità Nascoste ultima puntata : anticipazioni del 3 agosto : Le verità nascoste ultima puntata anticipazioni – Il 3 agosto 2018 andrà in onda l’ultimo appuntamento su Canale 5 con la fiction spagnola. Siamo arrivati alla resa dei conti per quanto riguarda il mistero di Paula, mentre diverse situazioni saranno in bilico. La famiglia di Lidia infatti dovrà affrontare il funerale di Enrique, mentre Costa è sulle tracce di chi ha fatto del male alla fidanzata. Le anticipazioni de Le verità ...

Anticipazioni Le Verità Nascoste decima e ultima puntata : Fernando confessa il suo crimine : Giunge al termine la fiction Le verità nascoste. Il prossimo venerdì 3 agosto in prime time su Canale 5 andrà in onda la decima e ultima puntata di questa prima stagione che ha ottenuto degli ascolti non proprio esaltanti al massimo. In queste settimane di programmazione, infatti, la fiction ha intrattenuto una media di circa 1.6 milioni di spettatori nel prime time estivo della rete ammiraglia Mediaset fermandosi al 9% di share. La trama della ...