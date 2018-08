Le Verità Nascoste Anticipazioni 3 agosto | la morte di Cirilo svela l' identità di Paula

Le Verità Nascoste - il finale della fiction spagnola : anticipazioni : La verdad, Le verità nascoste , con la decima puntata giunge alla conclusione sciogliendo gli enigmi che in queste settimane hanno tenuto incollati i fan alla sedia sia in Italia sia in Spagna con cui ha la quasi contemporaneità della messa in onda. La decima puntata in onda venerdì 3 agosto alle 21,15 su Canale 5 rappresenta il capitolo finale . Le verità nascoste , puntata 10 anticipazioni Al funerale di Enrique, l’intera famiglia riappare ...

Le Verità Nascoste 2 ci sarà? Il finale della prima stagione potrebbe far calare il sipario su Paula e la sua storia : Le Verità Nascoste 2 ci sarà oppure no? Canale 5 si prepara a mandare in onda il finale della prima stagione e i telespettatori che in queste settimane hanno cercato la Verità su Paula e la sua morte non possono far altro che chiedersi se davvero ci saranno nuove puntate oppure no. La risposta potrebbe arrivare in autunno quando anche in Patria, in Spagna, la serie andrà in onda nella sua completezza e saranno gli ascolti a sconvolgere le ...