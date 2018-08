Le nuove maglie del Campionato di serie A

gqitalia

(Di venerdì 3 agosto 2018) Al momento, soldo più soldo meno, la vendita dellette griffate Cristiano Ronaldo è superiore ai 10 milioni e 200 mila euro. Ed è solo l’inizio dell’effeto CR7. Ma per la nuova maglia dei Campioni d’Italia c’è già qualche polemica per le poche righe bianconere. Sul fronte ci sono tre righe verticali, una bianca centrale e due nere che inglobano lo stemma della Juventus e il logo di adidas. Il bianco è il colore prevalente e domina sia sulle maniche, sia su gran parte del retro dove l’unica striscia nera è spezzata in due sezioni. Testimonial Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Douglas Costa e Juan Cuadrado. I secondi classificati rispondono con un’iniziativa più composita: il SSC Napoli, per la prima volta nella storia dei club di calcio, non solo ha scelto di sbarcare su Amazon per la vendita della nuova maglia firmata Kappa, ma ha anche ...