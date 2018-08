Le meraviglie della natura | ecco l’incantevole tramonto di Marina di Nocera Terinese | in

Niagara - Licia Colò porta la natura e le meraviglie della terra su Rai2. Ecco quando in TV : Licia Colò torna in Rai con un nuovo programma televisivo dal titolo “Niagara” in cui parlerà di ambiente, ricerche scientifiche e tanto altro C’è grande attesa per il ritorno di Licia Colò su Rai2. L’autrice e conduttrice televisiva sarà al timone di “Niagara“, un nuovo programma dedicato alla natura e alle meraviglie della terra. Ecco alcune anticipazioni su quello che vedremo in tv e da quando andrà in onda ...