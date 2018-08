Le creme solari che costano meno

Ambiente : in Cina acque inquinate dagli ingredienti delle creme solari : Nonostante sia sempre consigliato applicare la crema protettiva quando ci si espone al sole, ciò comporterebbe delle conseguenze a livello ambientale: ricercatori cinesi hanno scoperto che le acque di Shenzhen sono inquinate da prodotti chimici contenuti nelle protezioni solari. Inoltre, hanno rilevato che gli ingredienti contenuti nelle creme possono influenzare gli embrioni del pesce d’acqua dolce utilizzato come cavia, lo Zebrafish. Gli ...

Tutto quello che (forse) non sapete ancora sulle creme solari : (Foto: Fort George G. Meade Public Affairs Office/Flickr CC) creme, oli, spray, gel, stick. Chi preferisce l’uno, chi l’altro, ma tutte al di là di qualche indicazione di base – gli spray magari meglio per i più piccoli, per facilità di applicazioni, mentre gli stick sono più comodi sulle labbra e intorno agli occhi – fanno lo stesso lavoro: proteggono dal sole. Le creme solari (d’ora in poi chiameremo tutti così, a indicare la ...

creme solari - cosa significa SPF e perché va controllato : Ormai lo sappiamo tutti: esporsi al sole senza una protezione è dannoso, non solo per il rischio scottature ma anche per i danni a lungo termine che l’esposizione ai raggi UV può provocare. Oltre ai danni si aggiunge l’aspetto estetico: la crema solare ti assicura un’abbronzatura sana e uniforme. Le protezioni solari sul mercato sono moltissime e la scelta è talmente vasta che capita di non riuscire a districarci tra ingredienti, ...

Estate - test in Gb : creme solari waterproof “perdono” i filtri dopo il bagno : Le creme solari che riportano sull’etichetta la scritta “resistente all’acqua” mantengono le promesse? Non sempre, almeno secondo l’associazione di consumatori britannici Which?, che è voluta andare fino in fondo, facendo eseguire dei test ad hoc. Uno dei protocolli più diffusi per valutare l’efficacia di una protezione solare è quello che valuta il prodotto dopo l’applicazione sulla pelle dei volontari ...

ALLARME creme solari - FANNO MALE? / Causano carenza vitamina D : ma gli esperti rassicurano : ALLARME CREME SOLARI, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:12:00 GMT)