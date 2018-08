Le app che abbiamo amato e dimenticato

apple oltre i mille miliardi di capitalizzazione. Ecco perché può crescere ancora : Poco più di vent’anni fa, il gruppo di Cupertino era sull’orlo della bancarotta e fu ripreso in mano dal co-fondatore Steve Jobs, che era stato allontanato negli anni Ottanta. Chi avesse investito 10mila dollari allora, oggi si ritroverebbe con una fortuna di 2,6 milioni e oggi Apple è la prima società americana quotata a raggiungere una capitalizzazione di mille miliardi di dollari. ...

Perché Cina e Giappone potrebbero voltare le spalle al debito Usa facendo scoppiare la bolla dei bond : La maggiore flessibilità sulla curva dei rendimenti annunciata dalla Bank of Japan potrebbe spingere i grandi fondi pensione a riportare a casa i 2.400 miliardi di dollari investiti all’estero. Scatenando conseguenze imprevedibili su un asset, quello obbligazionario, da tempo in bolla...

Domani “Teatri di Pietra” al Parco Archeologico di Selinunte : va in scena Papposileide : “Teatri di Pietra sta offrendo al vasto pubblico l’opportunità di godere non solo del clima di profonda riflessione sui fatti e sugli umani dell’antichità così come emergono dalle straordinarie pièces teatrali che, riviste a volte in chiave moderna, offrono uno spaccato ancora oggi valido sulla condizione dell’uomo sulla Terra ma, soprattutto, della bellezza lussureggiante dei ruderi archeologici di una delle più grandiose polis greche del ...

Sul fatto che Google fotocamera sia un software magnifico se ottimizzato a dovere per l'hardware con cui opera esistono pochi dubbi

L'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, una delle più importanti sale da concerti del mondo, ha licenziato il suo direttore, l'italiano Daniele Gatti, che in un articolo pubblicato sul Washington Post il 26 luglio era stato accusato di comportamenti inappropriati da due

Facebook potrebbe accelerare sulla monetizzazione di WhatsApp a causa della crescita asfittica degli utili emersa dall'ultimo bollettino

Non lo vuoi comprare? C'è Paladin - la app che ti aiuta a noleggiare tutto quello che vuoi : Il tempo è poco, i soldi anche meno, e allora il nuovo trend è prendere in prestito, noleggiare, pagare un prezzo accessibile a tutti per ottenere abiti firmati, prodotti tecnologici oppure semplici strumenti da cucina che non avremmo mai comprato. Quattro amici (Nico Fusco, Marc Ferrer, Alessandro

BNL : la nuova truffa che svuota i conti correnti attraverso un messaggio su Whatsapp : I truffatori degli ultimi tempi, si stanno avvalendo sempre di più di mezzi tecnologici per effettuare i loro illeciti. Diverse sono le truffe che nel corso degli anni si sono suste attraverso dei semplici messaggi, ma dopo l'avvento di WhatsApp queste sono aumentate ancora di più grazie alla facilita' con cui un messaggio può essere inoltrato da un utente ad un altro in velocita'. La famosa piattaforma di messaggistica infatti, è spesso mira di ...

Domani sarà venerdì 3 agosto 2018 e Vodafone proporrà ai suoi clienti nuovi regali tramite l'iniziativa Vodafone Happy Friday, che premia i clienti Vodafone ormai da diversi mesi.

CORSICA - ONDA ANOMALA IN CANYON : 5 MORTI - ANCHE UNA BIMBA/ Ultime notizie - 2 salvi aggrappati ad una corda : CORSICA, ONDA ANOMALA di 3 metri travolte gruppo di escursionisti canoisti: 4 MORTI tra cui una BIMBA di 7 anni. Ultime notizie, in 7 si sono salvati: ecco cosa è successo nel CANYON Zoicu(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:15:00 GMT)

Segnalati problemi di notifiche Whatsapp per Huawei P10 Lite : tutti i rimedi possibili : Dopo l'installazione di un importante aggiornamento è possibile andare incontro ad una serie di problemi imprevisti con il vostro smartphone, ed il cosiddetto Huawei P10 Lite certo non poteva rappresentare un'eccezione sotto questo punto di vista. Chiaro il riferimento ad Android Oreo, ed in particolare ad una questione come quella della mancata ricezione delle notifiche Whatsapp. Proviamo quindi ad esaminare la situazione in ogni dettaglio, in ...

"L'amica geniale" - tutto quello che sappiamo sulla serie tv : Sarà presentata in anteprima a Venezia. Andrà in onda a novembre. È stata girata in napoletano e avrà sottotitoli in italiano. Previste quattro stagioni, una per libro

Perché sarà difficile risanare lo strappo tra Lega e Forza Italia sulla nomina di Foa : 'Se la Forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo - aveva detto DI Maio, con riferimento alla Lega - mi dice che il leader di un'altra Forza politica è d'accordo su quel nome ...