Le 3 racchette distrutte a Washington costano caro a Paire! Multa salata | ma Benoit è

sportfair

(Di venerdì 3 agosto 2018)salatissima perPaire: la sceneggiata dell’ATP di, nella quale ha spaccato 3, è stata punita con 16.500 dollari di ammendaPaire è stato protagonista, in negativo, dell’ATP di. La sceneggiata avvenuta nel match contro Baghdatis, nella quale ha spaccato ben 3in preda alla rabbia, è costata davvero cara al tennista. Il francese è stato punito con unadi 16.500 dollari che, al netto dei 7130 dollari guadagnati, ha fatto sì che Paire giocasse il torneo statunitense non soltanto ‘gratis’, ma che ci rimettesse anche 9370$. Su Instagram Paire non è apparso poi così turbato, liquidando l’argomento in poche righe: “ieri mi sono arrabbiato, è vero. Ciò che voglio ricordare è che sono sulla strada giusta e sto facendo miglioramenti dall’inizio dell’anno. Toronto prossimo ...