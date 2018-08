Lazio | ufficiale il rinnovo fino al 2022 per Patric

Lazio - ufficiale l’arrivo di Correa : al Siviglia 15 milioni più bonus : La società biancocelesta ha annunciato oggi l'acquisto di Carlos Joaquín Correa dal Siviglia: ecco le cifre. L'articolo Lazio, ufficiale l’arrivo di Correa: al Siviglia 15 milioni più bonus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Felipe Anderson è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Lo hanno annunciato sia il club londinese sia la Lazio attraverso un comunicato d'addio: "La S.S. Lazio rende noto di aver ceduto a ...

Felipe Anderson lascia la Lazio per volare in Premier League, il West Ham pronto ad accogliere il calciatore brasiliano "La S.S. Lazio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Felipe Anderson Pereira Gomes alla società West Ham United F.C.. La Società ringrazia il giocatore per l'impegno profuso augurandogli, inoltre, le migliori fortune personali e professionali".

ROMA - ' La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Acerbi , proveniente dalla società U.S. Sassuolo Calcio. Il difensore ha ...

Durmisi, Sprocati e Berisha sono stati i primi tre rinforzi ufficializzati dalla Lazio, che continua a lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della ...

ROMA - Silvio Proto è ufficialmente un giocatore della Lazio . Il club biancoceleste ha annunciato la firma del portiere trentacinquenne su un contratto di durata triennale.

GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Mattia Sprocati è ufficialmente un giocatore della Lazio. Il club biancoceleste comunica di aver acquisito a titolo definitivo l'attaccante, proveniente dalla Salernitana. Il giocatore ha sottoscritto un contratto di durata quinquennale.

ROMA - La Lazio ha acquistato Mattia Sprocati : il trequartista, proveniente dalla Salernitana , ha firmato un contratto con i biancocelesti valido fino al 2023 ed è costato 2,5 milioni.

Riza Durmisi sarà il nuovo esterno difensivo della Lazio, il classe '94 danese si aggiungerà alla batteria di terzini di Inzaghi visite mediche in corso per Riza Durmisi, primo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia per circa 6,5 milioni di euro. L'esterno classe '94 danese, ma di origine albanese, superati i test per ottenere l'idoneità sportiva, in corso alla clinica Paideia di Roma, nel pomeriggio firmerà un ...