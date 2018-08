Lazio | Tare | ' Milinkovic? Prenderemo in considerazione offerte congrue'

Biglietti Lazio-Napoli (sabato 18 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione. Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti. Grande ...

Lazio - è caccia al dopo Milinkovic-Savic : Tare ha pronta un’alternativa d’alto livello : Lazio alle prese con il caso Milinkovic-Savic, il quale potrebbe lasciare il club del patron Lotito per migrare altrove: il sostituto sarà all’altezza Milinkovic-Savic protagonista di un ‘giallo’ quest’oggi in casa Lazio. Il calciatore, contrariamente ai compagni, non ha effettuato le visite mediche di rito stamane, visite che sono dunque misteriosamente slittate. Si fa un gran parlare di un suo possibile addio ...

Lazio - trattative ‘calde’ in uscita : due offerte pervenute - le mosse di Tare : Igli Tare, ds della Lazio, ha intavolato due trattative in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di mister Inzaghi La Lazio è in trattativa per le cessioni di Minala e Caicedo, due dei calciatori in esubero della rosa di mister Inzaghi. Il ds del club laziale Igli Tare, è in contatto con diversi club turchi che, secondo Sportmediaset, avrebbero chiesto informazioni per i calciatori sopracitati. Il Trabzonspor è infatti sulle tracce di ...

Calciomercato Lazio - scatenati Lotito e Tare : doppio colpo in arrivo per Simone Inzaghi : E’ fatta per l’ingaggio di Correa dal Siviglia, ad un passo invece l’arrivo in biancoceleste di Milan Badelj Lazio scatenata in questa fase di mercato, il club biancoceleste infatti ha praticamente chiuso due operazioni in entrata. La prima riguarda Joaquin Correa, in arrivo dal Siviglia. E’ fatta per l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che torna a titolo definitivo in serie A sulla base di un accordo che ...

Lazio - centrocampo in subbuglio : il Chelsea “chiama” - Tare tenta il colpo in entrata : Lazio pronta a cambiare il proprio centrocampo, Tare si avvicina ad un colpo in entrata, intanto le offerte fioccano per i gioielli laziali In casa Lazio si sta lavorando alacremente all’aggiunta di un centrocampista nella rosa di mister Inzaghi. Il nome di Badelj sembra avvicinarsi sempre di più alla società capitolina. Il ds Tare potrebbe aver sbaragliato la concorrenza di Zenit e Milan, ed il calciatore nelle prossime ore deciderà ...

Lazio - vertice tra Lotito - Inzaghi e Tare : Correa a un passo - Wesley si avvicina : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Trenta minuti di colloquio. Dopo l'amichevole vinta contro la Triestina ad Auronzo, Simone Inzaghi, il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito hanno avuto un ...

Laziomania : volevo essere il tovagliolo della cena di mercato tra Tare e Inzaghi : MILINKOVIC - Ovviamente decidere di Milinkovic è il punto cardine di tutte le strategie: se rimane, si spera, ma è ancora un miraggio,, deve farlo per divenTare uno dei primi del mondo. Con le sue ...

Lazio - vertice tra Tare e Inzaghi per il Papu : Il momento del confronto è finalmente arrivato. Nel pomeriggio di ieri il ds Tare ha raggiunto il ritiro della Lazio. Inzaghi, negli ultimi giorni, contava i minuti che lo separavano dell'incontro.

Lazio pronta ai botti : Tare accontenta Inzaghi? : Lazio, due innesti per accontenTare mister Simone Inzaghi, il ds laziale Igli Tare pronto a scatenarsi sul mercato La Lazio ha impellente bisogno di aggiungere due tasselli importanti alla rosa di mister Inzaghi. Il ds laziale Igli Tare, si sta muovendo per soddisfare le richieste del tecnico. Serve assolutamente un altro centrocampista per dare soluzioni ad Inzaghi, ciò che è mancato nella passata stagione. Inoltre va trovato il sostituto ...

Lazio - idea fissa Papu Gomez : Inzaghi in pressing su Tare : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Una passeggiata in bici subito dopo l'allenamento della mattina. Simone Inzaghi si è ritagliato un'oretta per butTare giù qualche etto e per distendere i pensieri. ...