Lazio | sale l' attesa | 15mila abbonamenti sottoscritti

Euro Zona - infLazione luglio sale oltre il target BCE del 2% : Teleborsa, - Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona che a luglio dovrebbe essersi spinta a luglio oltre il target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge ...

Euro Zona - infLazione luglio sale oltre il target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona che a luglio dovrebbe essersi spinta a luglio oltre il target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati ...

InfLazione - Istat : accelera ancora a luglio e sale a 1 - 5% : Roma, 31 lug., askanews, - L'Inflazione 'accelera ulteriormente'. A luglio, comunica l'Istat, i prezzi al consumo hanno segnato un aumento dell'1,5% su base annua, in accelerazione rispetto all'1,3% ...

TORONTO - SALE BILANCIO SPARATORIA : 2 MORTI PIÙ IL KILLER/ Video ultime notizie : polizia “evitare specuLazioni” : TORONTO, tre MORTI e 14 feriti dopo SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Operatori europei wholesale only e open access : alleanza per accelerare l'instalLazione di reti in fibra ottica : Gli Operatori wholesale only sono specializzati in infrastrutture in fibra ottica e - non fornendo servizi ai clienti finali - investono esclusivamente in nuove reti in fibra ad alta velocità e open access, a vantaggio di...

Cina - l'infLazione risale timidamente a giugno : Inflazione ancora in calo in Cina nel mese di giugno . Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una flessione mensile dello 0,1% dopo il -0,2% del mese precedente . Il dato ...

Francia : a giugno infLazione sale a +2 - 1% : Parigi, 29 giu. (AdnKronos) – A giugno l’inflazione tendenziale, in Francia, sale a +2,1% da +2% a maggio. Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese in un comunicato. Rispetto al mese precedente i prezzi al consumo hanno registrato un rallentamento a +0,1% da +0,4% a maggio. I consumi delle famiglie, invece, sempre secondo l’Insee, hanno registrato a maggio una crescita dello 0,9%.L'articolo ...

Euro Zona - infLazione maggio sale su target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona, che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria

Euro Zona - infLazione maggio sale su target BCE del 2% : Teleborsa, - Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona , che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati ...

Euro Zona - infLazione maggio sale su target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona , che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati preliminari ...

InfLazione : Codacons - sale per incertezza politica e caro benzina : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “L’incertezza politica che sta caratterizzando il nostro paese e le speculazioni sul caro-benzina spingono i prezzi al dettaglio al rialzo, e fanno schizzare alle stelle l’Inflazione che a maggio raddoppia e raggiunge quota 1,1%”. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Istat.“L’impennata dell’Inflazione ha effetti immediati per le ...