Lazio | il futuro è tra le incognite | Milinkovic | il vice Immobile | i nodi da sciogliere

Lazio - svolta Milinkovic-Savic : la decisione sul futuro la svela lo stesso Sergej! : Milinkovic-Savic ha risposto al quesito che tutti i tifosi della Lazio si stanno ponendo in queste ore: quale futuro per il centrocampista? “Sergej, resti vero? Certo, non lo vedi che sono qui?” Milinkovic-Savic ha risposto così quest’oggi ai cronisti che lo hanno preso d’assalto all’uscita dalle visite mediche di rito con la Lazio. Il calciatore ha dunque svelato di voler rimanere alla Lazio ancora per un’altra ...

Lazio - doppio colpo con sguardo sul futuro : ROMA - Mentre il gruppo di Simone Inzaghi sta per accogliere Badelj e Correa , ormai prossimi al trasferimento nella Capitale , la dirigenza della Lazio lavora anche per rinforzare la formazione ...

Lazio - Milinkovic e il futuro intorno a un tavolo : Le finestre del ristorante Vladimiro affacciano tutte su Via Aurora. C'è n'è una però, l'ultima venendo da Via Ludovisi, che è coperta da una tenda color senape. E' quella che protegge dai raggi del ...

Milinkovic : 'Futuro? Torno e parlo con la Lazio. Juventus il top' : Leggi l'intervista completa sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola VIDEO - I COLPI DI SMS CON LA MAGLIA DELLA LAZIO Lotito in ritiro, sette giorni di dieta «SMS? Spero di vederlo in ritiro»

Lazio - senti Milinkovic-Savic : “futuro? Ecco cosa dico…” : Milinkovic-Savic è tra i calciatori più chiacchierati di questo caldo calciomercato, il serbo riceverà tante proposte estive… Milinkovic-Savic è stato eliminato ieri dai Mondiali di Russia 2018, adesso potrà dunque godersi le meritate vacanze al termine di un’annata massacrante. Incombe però il calciomercato, con tante voci sul suo conto. Qualche parola sul futuro l’ha detta il diretto interessato ieri dopo la gara con il ...

Lazio - Milinkovic : "Futuro? Dopo il Mondiale vedremo" : Il centrocampista serbo interviene Dopo la gara della sua Nazionale: "Io ora sono qui al Mondiale, non penso a quello che farò Dopo"

Lazio - Milinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

Lazio - Immobile : 'Qui sto benissimo. Il mio futuro è nella Capitale' : Resta, tuttavia, la delusione per la mancata qualificazione alla coppa del Mondo: 'Senza i Mondiali, con l'Italia eliminata, ho vissuto il momento calcistico più brutto della mia carriera - rivela ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic : 'Il mio futuro? Lo deciderò dopo il Mondiale' : Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora incerto. Per sapere dove giocherà nella prossima stagione bisognerà aspettare la fine del Mondiale. Il giocatore ha fatto sapere di voler attendere prima di ...

Lazio - Milinkovic-Savic : "Il mio futuro? Deciderò dopo il Mondiale" : Il fuoriclasse serbo rimanda tutte le questioni di calciomercato che lo coinvolgono: la Juve è sempre alla finestra

Juventus - senti Milinkovic-Savic : il calciatore della Lazio parla del suo futuro : Milinkovic-Savic interpellato sul proprio futuro durante una delle consuete conferenze stampa della Nazionale serba impegnata in Russia “Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia ...

Lazio - relax a Mykonos per Felipe : a Roma si decide il suo futuro : Corre sul lungomare di Mykonos, Felipe Anderson, mentre a Roma si decide il suo futuro. A petto nudo e con le cuffie nelle orecchie 'Pipe' si allena già in vista della prossima stagione sullo sfondo ...

