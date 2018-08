Lazio | Badelj | ' Mi piace il gioco di Inzaghi' Correa | ' La Champions mi ha fatto crescere'

Lazio : ufficiali gli acquisti di Correa e Badelj : Sono ufficiali gli acquisti da parte della Lazio del 29enne centrocampista croato Milan Badelj e del 23enne attaccante argentino Joaquín Correa. Lo rende noto lo stesso club biancoceleste con un comunicato sul suo sito: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Milan Badelj e di Carlos Joaquín Correa, quest’ultimo proveniente dalla società spagnola Sevilla Fútbol Club. ...

Lazio - Inzaghi vuole Badelj subito in campo contro l'Arsenal : Badelj è pronto: Inzaghi vuole schierarlo subito. La Lazio lo cerca dalla scorsa estate, come riporta il Corriere dello Sport, dopo la cessione di Biglia. Dopo i Mondiali Badelj si è concesso 8-9 giorni di riposo, poi ha ricominciato a correre a Zagabria, vuole farsi trovare pronto. Ieri le visite mediche, Inzaghi lo ...

Lazio - Milinkovic-Savic stavolta c'è. Visite a Roma con Badelj e Correa : Sergej Milinkovic-Savic, 23 anni, centrocampista della Lazio. Ansa Allarme rientrato definitivamente, almeno per il momento. Milinkovic-Savic questa mattina, poco dopo le 8.30 si è presentato in ...

Lazio - è arrivato Badelj. E torna anche Milinkovic : Giornata di arrivi in casa biancoceleste. Alle 18:16 è sbarcato a Roma Milan Badelj, che la Lazio ha prelevato a parametro zero dalla Fiorentina. Il suo volo, partito da Zagabria, ha fatto uno scalo ...

Calciomercato Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic-Savic è sereno - ma tutto può succedere. Felice per Badelj e Correa' : Amichevole contro la Spal in vista, ma la copertina della conferenza stampa di Simone Inzaghi se la prende il Calciomercato. L'allenatore della Lazio ha parlato così delle mosse della società dal ...

Badelj e Correa alla Lazio - in arrivo altri rinforzi : Secondo la Gazzetta dello Sport , per l'attaccante, sarà il vice-Immobile, è ballottaggio tra il brasiliano Wesley e lo spagnolo Perez. Come difensore è spuntato il nome del tedesco Howedes , che la ...