Lauda | resta grave | ma i medici sono ottimisti

(Di venerdì 3 agosto 2018) Le condizioni di salute di Nikino molto gravi ma i. L'ex campione di Formula 1 &e; ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all'Allgemeinen Krankenhaus (AKH) di Vienna dove &e; stato sottoposto a trapianto di polmone. Il chirurgo che ha operato Niki, Walter Klepetko questa mattina ha confermato che l'intervento si &e; concluso con successo e "per il momento tutto procede come previsto". Nel corso di un'intervista al programma ZiB 2 della televisione di Stato austriaca Orf, Klepetko ha aggiunto che "un paziente giovane potrebbe lasciare l'ospedale dopo due, tre settimane mentre serve pi&u; tempo per un paziente pi&u; anziano".