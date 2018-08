L’attrice cinese Fan Bingbing è «scomparsa nel nulla»

vanityfair

: RT @Daniele_Manca: Sparita l’attrice di X-Men, l’allarme dei fan (aveva problemi con il Fisco cinese), @guidosant - guidosant : RT @Daniele_Manca: Sparita l’attrice di X-Men, l’allarme dei fan (aveva problemi con il Fisco cinese), @guidosant - Busangirl91 : @Obrosey_Sciles Ha una trama un po’ particolare ahah ti mando quello che avevo trovato io in DM, é un drama cinese,… - Daniele_Manca : Sparita l’attrice di X-Men, l’allarme dei fan (aveva problemi con il Fisco cinese), @guidosant -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Che fine ha fatto l’attriceFan? Nessuno l’ha più vista in pubblico dopo l’1 luglio, quando aveva visitato un ospedale pediatrico. E i suoi seguitissimi social non vengono aggiornati da giorni. La star 36enne – famosa per il ruolo di Blink nella saga degli X-Men, e conosciuta anche come cantante e modella – è una delle celeb più pagate al mondo. Nonché una delle più influenti in Cina. Il suo silenzio sui social è stato ritenuto «insolito»: di solito pubblica regolarmente post che ricevono migliaia di reazioni e commenti in tempo reale. Mentre ora la sua ultima attività sul suo account Weibo (dove ha 62 milioni di follower) risale al 23 luglio. I fan sono disperati: le chiedono di confermare che stia bene, o di rilasciare una dichiarazione che spieghi il suo silenzio. Ma la BBC riferisce che la preoccupazione dei suoi ammiratori è aumentata dopo che, il ...