Lasciato al sole all’imbarco del traghetto | cane muore per le alte temperature

La Spezia - morto cane Lasciato in auto sotto al sole : Ha lasciato il proprio cane , un pastore di poco più di un anno, chiuso in auto sotto al sole nonostante il caldo torrido di questi giorni condannandolo a morte. Per questo un romeno di 45 anni è ...

Texas - bimbo di 3 anni Lasciato in scuolabus muore sotto sole cocente : Drammatica morte per un bambino di soli 3 anni, dimenticato e chiuso all'interno di uno scuolabus dopo una gita a cui aveva partecipato con la Discovering Me Academy, un centro di apprendimento ...

Morto bambino di 17 mesi Lasciato per ore sotto il sole : Un bimbo di 17 mesi è stato trovato Morto in auto dopo esser stato lasciato per ore chiuso sotto il sole. Il fatto è accaduto a Pembroke Pines, in Florida. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno notato il piccolo in un parcheggio. I soccorritori hanno sfondato il vetro della vettura per tentare un estremo salvataggio.«Purtroppo gli sforzi dei soccorsi non hanno impedito una sfortunata tragedia e ...