Lascia l’auto in sosta con finestrino aperto | si becca una multa di 41 euro

Chi ti ritrovi al volante della station wagon? La spaventosa scoperta di questa famiglia (che ha Lasciato il cibo nell’auto) : Non è la prima volta che gli orsi si introducono in automobili lasciate aperte e magari con del cibo all’interno nelle zone che costeggiano i parchi statunitensi ma la notizia desta sempre grande curiosità. In Colorado, un orso si è introdotto in una station wagon alla ricerca di cibo. ha devastato l’interno della vettura e poi si è appisolato, tanto che i ranger hanno dovuto aprire la portiera dell’auto con un verricello. ...

Mamma Lascia la figlia in macchina : l’auto si sfrena e finisce nel fiume - la piccola annega : Kiara Moore, una bambina di appena due anni, è morta annegata dopo che l'auto dove era stata momentaneamente lasciata dalla madre si è sfrenata e finita in un fiume.Continua a leggere

Morte Noemi Carrozza - l’autopsia non Lascia spazio a dubbi : è stato omicidio stradale : Noemi Carrozza è morta venerdì dopo un incidente in motorino sulle strade di Ostia: i risultati dell’autopsia sul corpo della sincronetta lasciano a bocca aperta Venerdì il mondo del nuoto sincronizzato, ma non solo, si è stretto intorno alla famiglia della sincronetta morta sulle strade di Ostia. Noemi Carrozza, promessa del nuoto sincronizzato azzurro, è deceduta dopo un incidente in motorino. L’autopsia sul corpo della 20enne ha ...

“Fermati!”. Ma lui non ne vuole sapere - si avvicina all’autovelox e lo fa sotto gli occhi di tutti. Una scena surreale che Lascia di sasso anche la polizia e lo trasforma in un idolo della rete : Una cosa è certa, lui è già un idolo delle rete nonostante un comportamento che con il vivere civico ha poco a che fare. Sì perché il gesto di questo automobilista di 25 anni della goliardata non ha nulla, piuttosto costringerà la comunità a farsi carico della sua “bravata” nel brevissimo periodo. Che cosa ha fatto? Era stanco di prendere multe così è sceso dall’auto e ha sradicato il photored, il dispositivo che multa chi passa con il ...