L' antifascismo non è nel dna di Lega e Cinque stelle

(Di venerdì 3 agosto 2018) Credo che Alberto Asor Rosa abbia colto stamattina su "Repubblica" l'aspetto più significativo dell'attuale situazione politica italiana, in particolare dell'esperienza di governo di Movimento 5. Questi due movimenti, pur nella loro diversità, hanno un tratto in comune che li caratterizza: non hanno più molto a che vedere con la storia dell'Italia repubblicana. E soprattutto, aggiungerei, con quel paradigma antifascista che ha cementato, fino a una trentina di anni fa, il paese e la sua classe dirigente, almeno nella sua parte preponderante (un paradigma monco, come ho sottolineato più volte, in quanto non anche anticomunista e soprattutto non del tutto in linea con la cultura di fondo che era propria delle altre democrazie occidentali).La lotta che viene perciò a stabilirsi con le forze tradizionali, politiche e non (Asor Rosa cita ...