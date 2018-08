L’Amore | il sole e le altre stelle quando inizia | trama | cast e anticipazioni

superguidatv

(Di venerdì 3 agosto 2018), ile le? Il film tv con Vanessa Incontrada verrà trasmesso su Rai 1, all’interno del ciclo Purchè finisca bene, nel mese di dicembre 2018. Ecco svelata la data esatta della messa in onda del nuovo prodotto Rai, ma anche qualche piccola anticipazione sule la. L’Amore, ile l’L’Amore, ile l’è stato girato dallo scorso 11 giugno al 7 luglio. Fabrizio Costa ha avuto l’arduo compito di dirigere ildegli attori composto da: Ricky Memphis e Vanessa Incontrada. Fra gli altri attori sul set sono giunti anche: Marco Bonini, Chiara Ricci, Elisa Visari ed Edoardo Pagliai. La meravigliosa città di Aosta e tutta la valle circostante, sono state le location prescelte per far da sfondo alla meravigliosa storia che verrà raccontata e che terrà i ...