L’Allieva | seconda replica | Alice divisa tra Arthur e Claudio | anticipazioni 5 agosto

tvzap.kataweb

: RT @ReignOfTheSerie: La seconda stagione de L'allieva andrà in onda da giovedì 25 ottobre su @RaiUno . Se vi siete persi la prima stagione,… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: La seconda stagione de L'allieva andrà in onda da giovedì 25 ottobre su @RaiUno . Se vi siete persi la prima stagione,… - ReignOfTheSerie : La seconda stagione de L'allieva andrà in onda da giovedì 25 ottobre su @RaiUno . Se vi siete persi la prima stagio… - gdratwood : ma quanto è bello L’allieva non vedo l’ora esca la seconda stagione -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Domenica 5alle 21.25 Rai1 trasmette lapuntata de L’allieva di Luca Ribuoli con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (periodo di super lavoro per lui vista la lavorazione dellastagione della fiction, in produzione contemporaneamente a quella in cui è protagonista, La porta rossa). L’allieva,puntata 5Nel primo episodio dal titolo L’allieva,ce l’ha fatta: adesso è una specializzanda in medicina legale. Anche se la vita dentro l’istituto sarà tutt’altro che facile, una novità bussa alla sua porta, e si chiamala convoca intanto per la sua prima perizia: una ragazza è stata ritrovata morta per asfissia e shock anafilattico, forse per una droga tagliata male. Ma è davvero questa la verità? Nel secondo episodio intitolato Segreti a fior di pelle, se l’amore della nostra allieva va a gonfie vele, ...