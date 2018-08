Lady Gaga piange la morte di Zombie Boy | l’attore Rick Genest di Born This Way | e lancia

Rick Genest - morto Zombie Boy/ Lady Gaga e Nicola Formichetti sotto choc : “Siamo devastati” : Rick Genest è morto: lo Zombie Boy si è suicidato a 32 anni. Modello e artista tatuato, era il protagonista del video musicale Born This Way di Lady Gaga.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:05:00 GMT)

Rick Genest morto - si è suicidato a 32 anni “Zombie Boy”. Il dolore di Lady Gaga : “Salviamoci a vicenda dalla depressione” : Lady gaga è rimasta sconvolta dal suicidio del suo grande amico Rick Genest, l’artista e modello noto come Zombie Boy per i suoi tatuaggi che rappresentavano l’apparato scheletrico e muscolare, rendendolo simile a un cadavere. A 32 anni, Genest soffriva da tempo di depressione. “È devastante – ha scritto Lady gaga su Twitter – Dobbiamo lavorare di più per cambiare la cultura e portare la salute mentale in prima ...

Zombie Boy - il modello tatuato amico di Lady Gaga - si è suicidato : Avrebbe compiuto 33 anni il 7 agosto. Ma Rick «Zombie Boy» Genest si è ucciso: è stato trovato morto mercoledì, nella sua casa di Montreal, in Canada. Era tatuato ovunque, faceva il modello ed era amico di Lady Gaga: era diventato famoso soprattutto dopo il suo ruolo da protagonista nel video musicale Born this way, del 2011. La cantante, su Twitter, ha confermato il suicidio – che è stato per lei «più che devastante» – dell’amico, ...

Lady Gaga piange la morte di Zombie Boy : il modello era diventato famoso con 'Born This Way' : pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga, @LadyGaga, 3 agosto 2018 La cantante ha continuato scrivendo: " La scienza ci dice che ci vogliono 21 giorni per formare un abitudine. Se stai soffrendo per ...

