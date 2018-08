L' accordo alla buvette che ci fa tornare indietro nel degrado

Dalla difesa alla Russia : se l'accordo Conte-Trump supera quello di governo : I pensatori della politica, diceva lo scrittore George Orwell, si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango. Un modo per dire che anche un ...

Brexit - allarme Carney : rischio non accordo sgradevolmente alto : Roma, 3 ago., askanews, - Anche se resta 'improbabile', ormai il rischio di un marcato accordo sulla Brexit con l'Unione europea è 'sgradevolmente elevato', ha avvertito il governatore della Banca d'...

Kevin Mirallas alla Fiorentina/ Ultime notizie - accordo vicino con l'Everton : Kevin Mirallas alla Fiorentina, Ultime notizie: viola vicini all'accordo con l'Everton per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante di nazionalità belga(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:20:00 GMT)

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie : accordo col Siviglia vicino - ma deve partire Gonalons : Steven N'Zonzi alla Roma: Ultime notizie. accordo col Siviglia vicino, ma deve partire Maxime Gonalons per sbloccare l'operazione di calciomercato con il club spagnolo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:45:00 GMT)

Niente Milan - Badelj andrà alla Lazio : c'è l'accordo : Troppa titubanza che, secondo le ultime di Sky Sport, hanno agevolato il piano della Lazio , che ha ottimi rapporti con il manager Alessandro Lucci , il quale dopo aver portato Joaquin Correa in ...

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Pallacanestro Cantù e PGC ancora insieme : l'accordo : Ci tengo a precisare " prosegue Mauri " che l'accordo non sarà soltanto basato su un rapporto tecnico-sportivo ma bensì sulla condivisione di idee inerenti al mondo della comunicazione e del ...

Malcom alla Roma/ Ultime notizie - c'è l'accordo : il brasiliano pronto a vestire il giallorosso : Malcom alla Roma, calciomercato news: Ultime notizie sull'esterno offensivo brasiliano, ormai in procinto di lasciare il Bordeaux e iniziare la nuova avventura con la maglia giallorossa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:36:00 GMT)

Nomine - trovato l'accordo tra Lega - grillini (e Tria) : Fabrizio Palermo alla Cdp : Che qualche tensione nel governo ci sia, non è ormai un mistero. Lo dimostra la riunione convocata ieri da Giuseppe Conte (per parlare delle Nomine) e misteriosamente saltata all'ultimo minuto. Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano il motivo di tanto inatteso rinvio, aveva detto che del vertice lui "non ne sapeva nulla".A infiammare i rapporti nell'esecutivo è la partita delle Nomine. Troppo importanti per lasciarle al caso. In ...