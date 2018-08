La verità dell' Air Force Renzi | dai maxi costi ai voli semivuoti

Bologna - 2 agosto : le voci del 38esimo anniversario della strage. Fico : «Uno Stato che non cerca la verità non si può dire Stato» : «Sono trascorsi trentotto anni dalla tremenda Strage di Bologna, che straziò 85 vite innocenti, con indicibili sofferenze in tante famiglie, ferendo in profondità la coscienza del nostro popolo» ha ...

Daisy - la verità della Procura : "Non è un'aggressione razzista" : Un atto grave e brutale, che potrebbe costare ai suoi autori fino a quattro anni e mezzo di carcere: ma non un episodio di razzismo conclamato. Questa è per ora l'interpretazione che la Procura di ...

Per Marcello Foa (e per il centrodestra) arriva il giorno della verità : Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidente della Rai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e Lega. Il partito di Silvio Berlusconi è orientato a non partecipare al voto in commissione. Dopo il via libera del consiglio di amministrazione di viale Mazzini, la nomina di Foa per essere "efficace" deve ottenere il ...

Per Marcello Foa (e per il centrodestra) arriva il giorno della verità : Nonostante il via libera del cda si assottigliano le chance di Marcello Foa di diventare presidente della Rai. E alla vigilia del voto in Vigilanza si è a un passo dallo strappo tra Forza Italia e Lega. Il partito di Silvio Berlusconi è orientato a non partecipare al voto in commissione. Dopo il via libera del consiglio di amministrazione di viale Mazzini, la nomina di Foa per essere "efficace" deve ottenere il ...

“Battiato è gravemente malato”. Choc nel mondo della musica : cosa ha il cantautore. Lontano dalle scene per 8 mesi e un grande silenzio : ora arriva la verità : Tutto all’improvviso si è fatto oceano di silenzio capace di stordire per il rumore assordante che produce, e fa gelare il cuore. Un silenzio che a molti non era sembrato affatto di buon auspicio, mentre altri avrebbero voluto recasse sulle sue ali una rassicurante certezza. Ora l’ultimo capitolo, rilanciato da L’Urlo: l’artista e poeta Franco Battiato, 73 anni, pare sia affetto da morbo di Alzheimer. A dare a intendere della ...

Franco Battiato malato - bufala o verità? In un silenzio che fa rumore serpeggia l’ombra dell’Alzheimer : La notizia di Franco Battiato malato ha iniziato a fare il giro della rete in maniera insistente. Assente ormai da mesi dalla scena musicale, il cantautore siciliano non ha più dato notizie di sé dopo la frattura del bacino di qualche tempo fa, dalla quale sembrava essersi ripreso. Pesantissime le indiscrezioni che circolano in questi giorni, alcuna delle quali riguardante un possibile morbo di Alzheimer. A far crescere i sospetti è un amico ...

COMPITI DELLE VACANZE/ La verità di un avvocato vale più dei dati pro-abolizione : In estate si riaccendono alcune querelle, come quella relativa all'utilità dei COMPITI DELLE VACANZE. Per qualcuno sono obsoleti e vanno superati. Il commento di DANIELE FERRARI(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Invalsi, per migliorare l’inglese la strada non si vede ma c’è, di S. BallabioSCUOLA/ Alternanza, un inganno che fa male agli studenti (e bene a qualcun altro), di F. Morri

Calciomercato - Higuain : il giorno della verità. Il fratello-agente incontra la Juve - ora tocca a Leonardo : La giornata chiave per il futuro del Pipita. Queste sono infatti ore decisive per capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain . L'attaccante argentino è rientrato in Italia nella giornata di ...

Temptation Island - doppio appuntamento per il finale di stagione : falò della verità per le coppie in gara. Ecco le anticipazioni : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di questa settimana: il primo lunedì 30 luglio e poi l’ultima, attesissima, puntata mercoledì 1° agosto, sempre in prima serata. Il finale di questa quinta stagione è più che mai carico di sorprese: nulla è ancora deciso. Nella quarta puntata, in onda questa sera, una ...

Giada Giovanelli e Francesco Branco si sono lasciati?/ Arriva il falò della verità(Temptation Island 2018) : Giada Giovanelli e Francesco Branco, il pubblico si chiede se i due ragazzi si sono davvero lasciati dopo la fine della trasmissione di Canale 5. (Temptation Island)(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:19:00 GMT)

