La top 10 degli sportivi italiani più seguiti sui social

Dopo le proteste degli animalisti stop allo sfruttamento degli asini a Santorini : Gli animali potranno essere utilizzati solo a determinate condizioni e sarà severamente vietato picchiarli o sovraccaricarli, come accaduto troppe volte finora.

Musei - dalla scelta del giorno al contrasto degli speculatori : lo stop alle domeniche gratis di Bonisoli piace ai direttori : Meno problemi di "sicurezza", maggiore "flessibilità" nella scelta di giorno e fasce orarie, contrasto ai tour operator truffaldini che speculano sui biglietti. La svolta del ministro della Cultura Alberto Bonisoli – che ieri ha spiazzato l'opposizione annunciano lo stop alle domeniche gratis nei Musei – sembra piacere ai direttori delle gallerie d'arte.

Un video complica la posizione degli indagati in attesa dell'autopsia sul corpo di Hady Zaitouni : I risultati dell'autopsia chiariranno le cause della morte di Hady Zaitouni, il 43enne marocchino morto nella notte tra sabato e domenica, ad Aprilia. "Lì era un casino, ci siamo rovinati", hanno detto in lacrime i due indagati ai carabinieri, secondo quanto scrive Repubblica. I due, tuttavia, non hanno ammesso di aver aggredito la vittima, scambiato per un ladro.Intanto un video complica la loro posizione.

Dopo il caso Mura - M5S pubblica la top ten degli assenteisti : 'Deputati e senatori sono stati eletti dai cittadini per lavorare in Parlamento. Andrea Mura, 96,38% di assenze, non ha rispettato le regole e il MoVimento l'ha espulso. Adesso chiediamo che la stessa

Il pentimento dell'isola di Santorini : stop allo sfruttamento degli asini per il trasporto di turisti : Cambio di passo nell'isola greca di Santorini. Le autorità locali hanno deciso di dare protezione agli asini che trasportano i turisti dal porto al capoluogo dell'isola, Fira (o Thera), che si trova alcune centinaia di metri più in alto, in cima a una ripida salita. La decisione è giunta dopo le proteste di alcuni attivisti animalisti e per evitare pubblicità negativa in questo paradiso delle Cicladi apprezzato dai

M5S pubblica top ten degli assenteisti : "Deputati e senatori sono stati eletti dai cittadini per lavorare in Parlamento. Andrea Mura, 96,38% di assenze, non ha rispettato le regole e il MoVimento l'ha espulso . Adesso chiediamo che la

Spettacolo - cresce la spesa degli italiani : musica - calcio e mostre al top - crolla il cinema : Aumenta il volume d'affari del settore Spettacolo del suo complesso. musica dal vivo, eventi sportivi e mostre d'arte registrano il massimo aumento. Il settore trainante resta il ballo. Mentre per quanto riguarda il cinema il 2017 è stato l'anno del crollo con 14 milioni di spettatori in meno. È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall'Annuario dello Spettacolo di SIAE per il 2017 in Italia.

Calciomercato - ESCLUSIVO Khvedeliani : "Ecco la top 11 degli Under 20" : La politica dei club, anche quelli più importanti, è quella di acquistare oggi i campioni del domani. Per fare il punto sui futuri top player, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Irakli ...

Tour de France 2018 : mano pesante degli organizzatori. Stop ai fumogeni - si rischia un anno di carcere : mano pesante degli organizzatori dopo le aspre polemiche su quanto successo in modo particolare sull'Alpe d'Huez, con la caduta che ha costretto al ritiro VIncenzo Nibali. Non è stato questo però l'unico episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei corridori. Dopo il primo annuncio di ieri, oggi arriva l'ufficialità attraverso un tweet: per correre ai ripari ora, l'utilizzo dei fumogeni al passaggio dei

Violento acquazzone : auto bloccata nel sottopasso - spostato atterraggio degli aerei : Un Violento acquazzone si è abbattuto su Torino e provincia, in particolare sulla zona nord-occidentale, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 luglio 2018. Le strade si allagate un po' ovunque in

NBA - Westbrook - LeBron - Love e Harden nella top 50 degli atleti con più stile : Il ruolo centrale di Wade nel mondo del fashion NBA è poi confermato dalle collaborazioni che il giocatore degli Heat ha realizzato con Li-Ning, Stance, calze, e Tie Bar, cravatte e farfallini,

Calciomercato 2018 - la top 11 degli affari di giugno : Si è di fatto chiuso il primo mese di mercato e la parte del leone l'hanno fatta certamente Inter e Roma. È vero: la Juve ha preso Cancelo, Perin ed Emre Can, e ancora prima Caldara ma per una serie