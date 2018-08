La street art floreale di Mona Caron

wired

: 'L'Abbandono': a Cerro a Volturno la rassegna di arte contemporanea e street art - DateDarte : 'L'Abbandono': a Cerro a Volturno la rassegna di arte contemporanea e street art - Quantumfall : RT @streetartmagic: New Street Art o Pichiavo -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Dalla Svizzera al Brasile, passando per Spagna e Stati Uniti, le piante e i fiori disi stanno diffondendo rigogliosi sui muri delle città. L’artista americana, appassionata di natura, trasforma intere facciate di palazzi in basi rampicanti per i suoi elementi grafici vegetali. Una tipologia di murales molto diversa da quelle tradizionali, ma, grazie alle dimensioni notevoli e ai colori vivaci, dal grande impatto visivo. La serie Weeds, che conta ormai decine di realizzazioni in giro per il mondo, simboleggia la voglia di rinascita di chi vive nelle periferie ai margini della società. L’uomo, come i semi delle piante e dei fiori, può infatti emergere da luoghi inospitali e aridi. Per vedere alcuni lavori dipotete sfogliare la nostra gallery qui in alto, oppure seguire, per ogni aggiornamento, la pagina Facebook dell’artista. Laart ...