La sfida in mare con Rolex

gqitalia

: Aquarius torna in mare e sfida l'Italia: 'Niente ci fermerà' - tatianalazzari : Aquarius torna in mare e sfida l'Italia: 'Niente ci fermerà' - CiccinaLupo : RT @GiancarloDeRisi: Le Ong vogliono dettare le loro regole in mare. Msf torna di fronte alla Libia. ?È un atto di sfida, ma dovrà vedersel… - MarcoRovatti9 : RT @GiancarloDeRisi: Le Ong vogliono dettare le loro regole in mare. Msf torna di fronte alla Libia. ?È un atto di sfida, ma dovrà vedersel… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Si rinnova l’appuntamento ormai storico dicon il mondo della vela. Dal 2 all’8 settembre prende il via la 29° edizione della Maxi YachtCup, nata nel 1980 con l nome di Maxi World Championship, per volontà del principe Aga Khan. A seguire, dal 9 al 16 settembre, laSwan Cup, la cui storia ha invece inizio alla fine degli Anni 60, con il lancio dei primi yacht in vetroresina prodotti in serie. Ogni due anni, la flotta Swan si riunisce nella sua sede “spirituale” dello Yacht Club Costa Smeralda dove armatori, equipaggi e ospiti si incontrano per un’intensa settimana di competizione ine convivialità a terra. Il 2018 segna la 20° edizione dell’evento. Il rapporto trae la vela Bisogna risalire alla fine degli Anni 50, quando il Marchio dell’industria orologiera svizzera avvia una collaborazione con il New York Yacht Club, padre ...