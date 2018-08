La settima musa - 2018 - : Insieme, faranno tutto il possibile per scoprire l'identità della donna misteriosa, entrando in un mondo terrificante controllato dalle figure che da sempre sono ispirazione per artisti e pittori: le ...

La settima musa al cinema dal 22 agosto 2018 : La Settima Musa è il nuovo film di genere horror [VIDEO] diretto da Jaume Balagueró, noto regista spagnolo per la qualita' e l'intensita' dei contenuti dei suoi film [VIDEO]. Il regista si è cimentato in questo nuovo lavoro, dirigendo un cast davvero d'eccezione, tra cui spiccano Christopher Lloyd, che da diverso tempo non entrava in scena, e Joanne Whalley. Nel cast vi sono anche Franka Potente, Ana Ularu, Leonor Watling, Manuela Vellés ed ...

Cine&Comic Fest 2018 : in anteprima 12 Soldiers - La settima musa e le prime immagini del thriller Ride - Best Movie : ... di Mine , sarà il protagonista di un panel in cui presenterà un contenuto esclusivo tratto da Ride , qui il trailer, , il nuovo, attesissimo thriller mozzafiato sugli sport estremi diretto da Jacopo ...