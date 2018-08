La setta dei pirati non è ancora estinta

Il Giappone ha eseguito le condanne a morte dei restanti membri della setta Aum Shinrikyo ancora in carcere : In Giappone sono state eseguite le condanne a morte degli ultimi sei membri della setta Aum Shinrikyo (“Suprema verità”) ancora in carcere, a distanza di 20 giorni dalle precedenti esecuzioni che avevano riguardato altre sette persone compreso Shoko Asahara, il The post Il Giappone ha eseguito le condanne a morte dei restanti membri della setta Aum Shinrikyo ancora in carcere appeared first on Il Post.

Pino si 'appoggia' sulla casetta dei bambini. Vigili urbani e pompieri in pineta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sono state diverse persone, questa mattina, a segnalare un Pino che si è praticamente appoggiato sulla sommità della casetta per i bambini che si trova nella pineta ad est di ...

Tribunale Bari - chi è Giuseppe settanni : l’ex re dei rifiuti amico di Gianpi Tarantini : amico di Gianpaolo Tarantini. Reuccio nel settore dei rifiuti. Poi fortunato imprenditore nel settore immobiliare. Tanto fortunato che oggi uno dei suoi immobili è pronto ad accogliere – dietro un affitto di 1,2 milioni di euro all’anno – il Palagiustizia di Bari, dove in passato Pino Settanni si è recato per essere interrogato dagli inquirenti. Più volte sotto inchiesta, ma mai imputato. E oggi al centro del clamore mediatico ...

Astrofisica : ecco la stele di Rosetta dei blazar - un modello per svelare i segreti di altri oggetti celesti : Le antiche iscrizioni delle piramidi egizie sono rimaste un mistero fino al 1799, quando è stata scoperta la cosiddetta stele di Rosetta: la prima chiave per decifrare i geroglifici e capire finalmente la lingua dei faraoni. Ora un gruppo internazionale di astronomi guidato dal Max Planck ha trovato la chiave per comprendere l’analogo spaziale della stele di Rosetta. Si tratta del nucleo galattico attivo della galassia OJ 287, che può essere ...

Aquarius resetta tutto : la politica dei fatti di Salvini (che va in Libia a fine mese) annulla anche i propositi M5s di riforma di Dublino al consiglio europeo : Reset. L'odissea dell'Aquarius fa carta straccia di tutto: regole, contro-regole, propositi di riforma delle regole. Come il regolamento di Dublino, che assegna ai paesi periferici europei come l'Italia la responsabilità sull'asilo dei profughi in arrivo. Il proposito del governo di Roma, dell'esecutivo Gentiloni ma anche dell'attuale premier Giuseppe Conte e del M5s, era di discuterne al consiglio europeo di fine giugno. Ma la strategia ...

Il cuore dei settantenni è ‘più giovane’ rispetto a 20 anni fa : Il cuore dei settantenni di oggi ha la stessa salute di quello dei sessantenni di vent’anni fa, con gli infarti e gli ictus che si verificano in ritardo. Lo hanno affermato gli esperti della dalla Società Italiana di Cardiologia geriatrica e dal gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa durante il seminario che si chiude oggi a Roma. Alla base del fenomeno ci sono i migliori stili di vita e la prevenzione primaria. Il trattamento con le ...

Al parco giochi di Torbole - la casetta per lo scambio dei libri : ... assessora alla cultura di Nago-Torbole - significa assumersi un senso di responsabilità consentendo lo sviluppo armonico e cognitivo di tutti coloro che un domani entreranno nel mondo degli adulti. ...