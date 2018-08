La rivolta contro Airbnb

Tajani guida la rivolta azzurra contro la norma anti-imprese : Il dl Dignità rischia di essere il colpo di grazia per le aziende italiane? Forza Italia inizia dal Veneto il suo giro del Paese finalizzato a rinsaldare il legame con le realtà produttive del Paese. Un tour che in questo momento prende forma soprattutto nell'ascolto delle aziende sugli effetti boomerang del dl Dignità e nell'esposizione delle proposte che Forza Italia sta mettendo in campo per correggerne gli effetti negativi.In prima linea c'è ...

Taxi Barcellona in rivolta contro Uber : ANSA, - Barcellona, 28 LUG - Protesta dei tassisti a Barcellona, dove hanno bloccato una delle principali strade del centro come parte di uno sciopero a tempo indeterminato contro la concorrenza di ...

Dall'Arci agli scout - in Fvg scoppia la rivolta contro lo stop all'accoglienza : Appello alla giunta di 40 associazioni: 'Basta propaganda'. Roberti replica 'minacciando' il taglio dei fondi a chi critica

Tav - Nord in rivolta. Imprese e sindacati contro i grillini : È una vera rivolta quella partita contro il governo sulla Tav. L’idea di abbandonare la Torino-Lione lascia perplessi gli stessi alleati della Lega e provoca un coro di proteste che unisce praticamente tutti i partiti, i sindacati e gli imprenditori. Non basta la mezza frenata di Palazzo Chigi, che fa trapelare che il dossier non è ancora sul tavol...

Napoli - la rivolta della Curva A : striscioni contro De Laurentiis : Uno striscione enorme davanti al Maschio Angioino, il monumento simbolo della città. Un altro, più piccolo, a qualche chilometro di distanza. È la rivolta degli ultrà...

Gioconda in maglia francese - rivolta social contro il Louvre : ... un numero indefinito di post e fotografie sull'uso - e il non uso, soprattutto - del bidet e battutine al vetriolo sulla cronaca recente : "Se volete - sfottono gli italiani - vi vendiamo anche le ...

Siria - Assad prende il controllo di Daraa : fu la culla della rivolta popolare del 2011 : Dopo sei anni e mezzo il governo Siriano ha ripreso il controllo militare e amministrativo di tutta la città di Daraa, capoluogo al confine con la Giordania e culla della rivolta popolare scoppiata in Siria nella primavera del 2011. Nel più ampio contesto di una guerra civile e regionale che finora ha ucciso almeno mezzo milione di persone e ha causato lo sfollamento e la fuga di 13 milioni di civili, dal marzo del 2012 Daraa era rimasta divisa ...

I parlamentari M5S in rivolta contro le nuove regole sulla restituzione delle indennità : "Stipendi spolpati" : Malcontento, lamentele, malumori. Le nuove regole sulla restituzione delle indennità parlamentari creano scompiglio tra i parlamentari 5 Stelle che, secondo quanto riporta Repubblica, temono una decurtazione troppo consistente dei loro stipendi.Scrive Repubblica:"In fila in banca per pagare, con le 'prove' dei versamenti effettuati da girare all'ufficio comunicazione che poi dovrà allestire il nuovo sito Tirendiconto no pochi ...

Nantes - polizia uccide 22enne durante un controllo/ Video - rivolta Francia : quartieri a fuoco - bombe in strada : Nantes, scontri con la polizia dopo la morte di un ragazzo: Video ultime notizie, ucciso un ventiduenne durante un controllo, due versioni differenti e alta tensione(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Chef in rivolta contro le strade pericolose : "Roma Capitale ci ascolti" : Un problema che, come hanno evidenziato gli ultimi, terribili fatti di cronaca , riguarda tutti e si può materializzare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Intervistata dal Corriere della Sera ,...

No alle sponsorizzazioni del betting : Serie A in rivolta contro Di Maio : Il vicepremier vuole vietare le sponsorizzazioni delle squadre da parte delle società di scommesse. Per i club un danno da 100 milioni. L'articolo No alle sponsorizzazioni del betting: Serie A in rivolta contro Di Maio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Iran in rivolta contro la crisi e gli ayatollah : ... e tuttavia Ali Akbar Velayati, consigliere del capo supremo Khamenei, di fronte all'esplicita richiesta dei lavoratori di smettere di occuparsi di guerre di conquista invece che dell'economia ...

Vitalizi - ex deputati in rivolta contro Fico 'Class action per dire no ai tagli' : ROMA - Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato durante la riunione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera per il superamento dei Vitalizi degli ex deputati. ...

Acque agitate in Fi : mezzo partito in rivolta contro Toti : Nella domenica dei ballottaggi si accende il dibattito sul futuro di Forza Italia. La miccia la innesca Giovanni Toti che in una intervista a La Stampa chiede una 'profonda ristrutturazione del ...