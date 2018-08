La pubblicità su WhatsApp arriverà il prossimo anno

Whatsapp a pagamento per le aziende e pubblicità nello “Stato” : Quattro anni dopo che Facebook ha acquistato Whatsapp per 19 miliardi di dollari, è finalmente (per Zuckerberg) arrivato il momento di trarre profitto dall’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Per ora si tratta solo della versione Business dell’app, dunque arriveranno le pubblicità? Whatsapp Business trarrà profitto da grandi aziende che utilizzano il servizio per interagire con i clienti, avviando i suoi primi ...