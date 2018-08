La polizia francese ha un problema con la violenza?

Il rapinatore francese Redine Faïd - evaso a inizio luglio con un elicottero - è stato avvistato dalla polizia vicino a Parigi : L’uomo più ricercato dalla polizia francese, il rapinatore Redine Faïd – evaso all’inizio di luglio con un elicottero dal carcere di Réau, circa quaranta chilometri a sud di Parigi –, è stato avvistato dalla polizia a un posto di blocco nella The post Il rapinatore francese Redine Faïd, evaso a inizio luglio con un elicottero, è stato avvistato dalla polizia vicino a Parigi appeared first on Il Post.

Caso Benalla - Macron è accerchiato. Ministri e vertici della polizia lo scaricano. “È il Watergate francese - deve chiarire” : I manifestanti picchiati mentre indossava il casco della polizia, quando avrebbe dovuto essere un semplice “osservatore”. La presenza sul pullman dei Blues, dopo la vittoria del mondiale, e quella durante la parata del 14 luglio per ricordare la presa della Bastiglia. A pochi giorni dallo scandalo. E poi i privilegi, dalla macchina con autista fino all’appartamento di funzione nella dependance dell’Eliseo in una delle ...

TRUFFATRICE FRANCESE DERUBATA ALL'HILTON/ Rip deal : la polizia mantiene sequestrato il materiale : Milano, TRUFFATRICE FRANCESE rapinata: 2 milioni di euro falsi, denunciata. Ultime notizie, una ventunenne aveva organizzato un rip deal: ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:50:00 GMT)

Ventimiglia - Oxfam contro la polizia francese : “Taglia le suole delle scarpe ai minori per non far passare il confine” : Alla frontiera di Ventimiglia, dove dal 2015 i migranti vengono bloccati nel tentativo di passare il confine per via del ripristino dei controlli da parte della Francia, quasi un quarto degli stranieri è minorenne e molti di loro, in viaggio senza un familiare, sono vittime di “intollerabili abusi dalla polizia francese quando tentano di attraversare il confine”. Come ad esempio, “suole della scarpe tagliate”, “spintoni”, ...

Migranti maltratti della polizia francese : «Mi hanno tagliato le scarpe e messo su un treno» : «Ho provato stamattina a passare. Eravamo in due, ci hanno fatto scendere dal treno strattonandoci e urlando, poi ci hanno spinti in un furgone nel parcheggio della stazione. Ci hanno dato un foglio (refus d’entrèe) dentro al furgone e ci hanno rimessi su un treno che tornava in Italia, senza spiegarci nulla». A parlare è Tariq (nome di fantasia). Ha 15 anni ed è originario del Darfur, Sudan. La sua storia è raccontata all’interno del ...

Ventimiglia - vergogna francese : "Così la polizia respinge e maltratta i minori migranti" : "Ho provato a passare. Eravamo in due, ci hanno fatto scendere dal treno strattonandoci e urlando, poi ci hanno spinti in un furgone nel parcheggio della stazione - racconta T., 15 anni, fuggito dalla guerra in Darfur - Ci hanno dato un...

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell'Ong umanitaria Oxfam.Continua a leggere

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : Migranti, Oxfam: “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell’Ong umanitaria Oxfam.Continua […] L'articolo Migranti, ...

Ventimiglia - la denuncia di Oxfam 'Così la polizia francese maltratta i bambini' : La polizia francese che 'ferma i bambini stranieri soli e li obbliga a salire su treni diretti in Italia dopo averne alterato i documenti per farli apparire più grandi o facendo sembrare che vogliano ...

Ventimiglia - la denuncia di Oxfam : "Così la polizia francese maltratta i bambini" : Ragazzini di 12 anni cui vengono tagliate le suole delle scarpe o viene rubata la Sim del telefonino. Detenuti in celle senza cibo e coperte. Costretti a tornare in Italia a piedi, o caricati sui treni falsificando la loro età e le loro dichiarazioni sulla volontà di restare...

"I minori migranti a Ventimiglia subiscono brutalità da parte della polizia francese" : minori non accompagnati anche di 12 anni continuano a essere vittime di abusi, detenzioni e respingimenti illegali verso l’Italia, da parte della polizia francese, una volta superata la frontiera di Ventimiglia. È la denuncia contenuta nel nuovo rapporto Se questa è Europa, diffuso venerdì 15 giugno da Oxfam, Diaconia Valdese e Asgi, che lavorano a Ventimiglia per prestare soccorso ai migranti ...

'I minori migranti a Ventimiglia subiscono brutalità da parte della polizia francese' : minori non accompagnati anche di 12 anni continuano a essere vittime di abusi, detenzioni e respingimenti illegali verso l'Italia, da parte della polizia francese, una volta superata la frontiera di ...