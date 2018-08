La mano russa dietro l' attacco a Sergio Mattarella via Twitter

huffingtonpost

: La mano russa dietro l'attacco a #SergioMattarella via #Twitter - rossi_adolfo : La mano russa dietro l'attacco a #SergioMattarella via #Twitter - AngelicaCirella : RT @MarioScelzo1: -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ci sarebbero le 'firme' russegli attacchi lanciati via web contronella notte fra il 27 e 28 maggio scorso, subito dopo il no del capo dello Stato alla designazione di Paolo Savona alla carica di ministro dell'Economia. Lo rivela il Corriere della Sera ricordando come quella notte migliaia di profilicominciarono improvvisamente a bombardare la Rete con la stessa parola d'ordine - #Dimettiti - dopo che Luigi Di Maio aveva appena chiesto la messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica.Alle due del mattino, improvvisamente, si registra suun'attività assolutamente anomala: in pochissimi minuti si registrano circa 400 nuovi profili, tutti riconducibili a un'unica origine. Profili dai quali partono subito migliaia di messaggi — con ogni evidenza già pronti — in unmoltiplicato con lo stesso ...