La madre di Bin Laden racconta il figlio | “Era un bravo bambino | poi all’università è

Bambino di un anno e mezzo positivo a cocaina/ Ultime notizie Milano : rintracciata madre fuggita : Milano, Bambino di un anno e mezzo positivo a cocaina: presumibilmente assunta tramite latte materno. Le Ultime notizie: la madre fuggita è stata rintracciata dai carabinieri(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:29:00 GMT)

Osama Bin Laden - la madre parla per la mia volta : “Era un bravo ragazzo. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello” : “Era un bravo ragazzo. L’hanno cambiato all’università, è diventato un uomo diverso”, parla così del proprio figlio al Guardian Alia Ghanem, la madre di Osama Bin Laden. Dopo il consenso delle autorità saudite che tengono ancora sotto stretto controllo la famiglia – che rimane ancora tra le più influenti del Paese – il quotidiano inglese è riuscito ad intervistarla a Gedda. È la prima volta che la donna parla ...

Parla la madre di Bin Laden : "Vi racconto mio figlio Osama" : "Mentre osservavo le torri distrutte in Libano, mi venne in mente di punire l'ingiusto allo stesso modo: distruggere le Torri Gemelle in America". Osama Bin Laden - il terrorista che ha ferito, ucciso e annientato irrimediabilmente l'Occidente l'11 settembre del 2001 - era un bambino dolce che amava la propria mamma.Il ritratto del principe del terrore emerge grazie a un'intervista - la prima di sempre - del giornalista del Guardian Martin ...

Filippine - bambina romana di 7 anni muore dopo contatto con medusa. La madre : “Nessun avvertimento” : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine, dopo essere venuta a contatto con un’esemplare di medusa particolarmente pericoloso. La piccola, che si trovava in gita nell’isola di Sabitang Laya con la madre di origine filippina, uno zio e un cugino, stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia, quando ha urlato dal dolore. I media locali riportano che è servita più di ...

Grave bimba rom ferita da piombino giallo a Roma La madre la teneva in braccio 'C'è clima di odio' : giallo a Roma. Indagini dei carabinieri sono in corso per capire quanto accaduto ad una bimba rom di un anno, residente nel campo nomadi di via di Salone, rimasta ferita alla schiena a Roma mentre era ...

Traffico di bambini. Parla Suor Mary Prema - superiora delle suore di madre Teresa : Secondo alcune personalità è in atto una strumentalizzazione politica del caso. Nella sua prima dichiarazione ufficiale, Suor Mary Prema, superiora delle Missionarie della Carità, mentre esprime ...

Foggia - auto fuori strada : muoiono una bambina di 4 anni e il padre - ferita la madre : L'incidente sulla circonvallazione probabilmente causato dalla pioggia: non sono coinvolti altri veicoli. La donna non è in pericolo di vita, mentre la bambina e il padre sono morti sul colpo

Bambini separati al confine - una madre : «Mio figlio non mi ha riconosciuta» : Ci sono figli che non riconoscono più le proprie madri. Sta accadendo ad alcuni dei Bambini, piccolissimi, separati dalle loro famiglie al confine con il Messico, risultato della politica governativa «tolleranza zero» portata avanti dal presidente americano Donald Trump dallo scorso aprile per contrastare l’immigrazione clandestina. Lo racconta il New York Times dopo avere incontrato le madri che in queste ore si stanno ricongiungendo ai loro ...