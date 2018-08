La legge Mancino | ecco cosa prevede - Scheda

Salvini sulla legge Mancino : 'Alle idee non si risponde con le manette' : 'Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee, non con le manette'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde all'Agi che gli chiede se sostenga ancora la battaglia storica ...

Fontana - Orfini : “Abolire legge Mancino? Fascisti al governo”. LeU : “Si dimetta” : La proposta di abolire la legge Mancino avanzata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana fa insorgere le opposizioni. “A questo governo Fascisti e razzisti evidentemente piacciono. Perché di questo governo razzisti e Fascisti evidentemente sono parte”, attacca su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini. “Il governo giallo-verde, per bocca del ministro Fontana, scopre la sua vera identità – gli fa Eco Emanuele Fiano ...

Cosa prevede la legge Mancino che il ministro Fontana vuole abolire : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana ha proposto l'abolizione della legge Mancino. Una vecchia battaglia della Lega, che il ministro ha deciso di far tornare attuale dopo il caso Deisy Osakue. In un post su Facebook ha scritto: "I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, ...

Salvini sulla legge Mancino : "Alle idee non si risponde con le manette" : "Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee, non con le manette". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde all'Agi che gli chiede se sostenga ancora la battaglia storica della Lega per l'abrogazione della Legge Mancino. Idea rilanciata oggi dal ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, anche egli esponente leghista.

Che cosa prevede la legge Mancino - : Punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e l'esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo. I critici sostengono che violi l'articolo 21 ...

legge Mancino : cos'è - cosa tutela e perché alcuni chiedono di abolirla : La Legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a quel mondo. Una norma, la Legge Mancino, che segue la dodicesima Disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, e la ...

legge Mancino - ecco cosa prevedono le norme approvate nel 1993 : La Legge 205 del 1993, conosciuta come Legge Mancino - finita nel mirino del ministro della Famiglia , Lorenzo Fontana - punisce chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'...

Fontana : "Abrogare la legge Mancino. Razzismo diventato arma ideologica" : Il post: "Se c'è quindi un Razzismo, oggi, è in primis quello utilizzato contro gli italiani". Pd e Leu insorgono

Fascismo - Fontana : "Abroghiamo la legge Mancino" : Dopo aver negato a più riprese l'esistenza di un'emergenza razzismo in Italia - oggi sono state denunciate due diverse aggressioni - il governo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a fare un altro passo verso la negazione del nostro passato non troppo remoto. O meglio, è un'idea del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, che sconfina quelle che sono le sue competenze e sostiene la necessità di abrogare la legge ...

