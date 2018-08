La Lega vuole abolire la legge Mancino sui reati di opinione Gelo dei Cinque Stelle

Presidenza Rai - Salvini attendista - ma il «colLega» Di Maio vuole un'altra soluzione - : ... perché la prima azienda culturale del Paese deve riprendere a funzionare sotto le insegne gialloverdi e deve avere, ripetono i grillini, «un presidente autonomo dalla politica». I Cinque Stelle ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Nessuno vuole MeLegatti - addio al marchio storico del pandoro : Sotto l'albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico dolce brevettato a Verona

Nessuno vuole MeLegatti - addio al marchio storico del pandoro : Nessuno vuole Melegatti e sotto l’albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico pandoro brevettato a Verona. L’asta per tentare di vendere in un’unica soluzione Melegatti e Nuova Marelli è andata deserta. Il termine era fissato alle 12 di venerdì 27 luglio nello studio dei curatori fallimentari Bruno Piazzola e Lorenzo Mio...

Salvini vuole l'ultima parola sui vertici Fs. Slitta la scelta del successore di Mazzoncini : la Lega rilancia Bonomi e Gentili : Se l'etica, per usare un termine molto caro ai 5 Stelle, viaggia su un binario velocissimo e ha portato il governo ad accompagnare alla porta Renato Mazzoncini con vigore e rapidità, la scelta del nuovo amministratore deLegato di Fs ha tempi decisamente più lenti e registra una nuova fumata nera. L'accordo tra Lega e 5 Stelle ancora non c'è. Il tema è stato al centro della trattativa a oltranza tra Matteo Salvini e ...

La Lega vuole introdurre un contributo di solidarietà per i pensionati : La Lega è pronta a introdurre un contributo di solidarietà per le pensioni, ovvero un prelievo di alcuni euro al mese: per quelle da 2mila euro lordi il "prelievo partirebbe da 5-7 euro al mese". A spiegarlo è Alberto Brambilla, esperto di previdenza della Lega, che in un'intervista illustra la road map del Carroccio in tema di pensioni.Continua a leggere

A Verona la Lega vuole approvare due mozioni contro il diritto di aborto : A Verona è battaglia in consiglio comunale per la discussione di due mozioni di chiaro stampo anti-abortista. Possibile: "Gli amici del ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, sono entrati in azione, cercando l'assalto al diritto dell'aborto. Vogliono colpire la legge 194".Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ ‘Posto fisso’ - il 50% lo vuole : M5s e Lega i più ‘statalisti’ : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:10:00 GMT)

La Lega vuole il crocefisso obbligatorio in tutte le scuole e gli uffici pubblici : ecco la proposta di legge : L'onorevole leghista Barbara Saltamartini ha depositato una proposta di legge che mira a rendere obbligatoria la presenza del crocefisso nelle scuole e negli uffici pubblici. Chiunque rimuova in odio ad esso l’emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’ammenda da 500 a 1.000 euro.Continua a leggere

L’ex ministro Padoan : “Il governo vuole punire l’economia - è la missione di M5s e Lega” : L'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan attacca l'esecutivo M5s-Lega: "La missione del nuovo governo è punire l'economia". Secondo il deputato del Pd l'obiettivo del governo è smantellare, "dall'Ilva al Jobs Act". E sul Decreto dignità voluto da Di Maio afferma: "La logica è quella della proibizione".Continua a leggere

La Lega di Matteo Salvini non vuole la giustizia fai da te : La Lega di Matteo Salvini con la sua proposta sulla legittima difesa “non si vuole assolutamente liberalizzare le armi, nessuno

Sondaggi Politici/ Consenso Governo Lega-M5s ‘boom‘ - ma il 74% vuole comunque rimanere nell’Euro : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Lega-M5s consensi boom, ma il 74% vuole rimanere ancora nell'Euro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Senza parole….accade a Trapani : il suo cane non vuole fare il bagno - il proprietario gli Lega una pietra al collo e lo getta in mare : Il cucciolo è riuscito a liberarsi e a salvarsi. Il padrone, invece, è stato denunciato Il suo cane non voleva far il bagno, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva.-- I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno ...